КОЛОНКА СОБОЛЕВА Когда адепты «русского мира» держат в руках звезду Давида, они представляют на ее месте георгиевскую ленточку

Айво Петерсон появился 22 апреля в суде с шестиконечной звездой в руках. Павел Соболев считает, что это могло показаться Петерсону хорошей идеей в контексте возможного оспаривания возможного обвинительного приговора в международных инстанциях, особенно в смысле перспективы создавания медийного шума вокруг себя как «жертвы неонацистов».
На этой неделе далеко не в первый за последние годы в Эстонии раз был зафиксирован случай использования в публичном пространстве одного из главных символов Холокоста в связи с ситуацией, никак с Холокостом не связанной. Во вторник лидер партии Koos Айво Петерсон, обвиняемый в госизмене, прибыл на судебное заседание, держа в руках желтую звезду Давида - символ, которым нацисты отмечали евреев во время Второй мировой войны.
На фоне этого события в прессе появились сообщения о том, что 18 апреля, накануне очередной годовщины восстания в Варшавском гетто, другой активист партии Koos опубликовал в интернете материал, где жертвы нацизма соотносились с проживающими в Эстонии лицами без гражданства, которые после октябрьских муниципальных выборов этого года останутся без избирательного права.
Естественно, Еврейская община Эстонии выступила с осуждающим подобное поведение заявлением. В действительности волна общественного возмущения могла бы быть и значительно шире, выходя за любые национальные рамки, поскольку в чьих угодно глазах, вероятно, должно выглядеть кощунством проведение параллелей между любым случаем из судебной и законотворческой практики современной Эстонии и политикой нацистской Германии по планомерному и сопряженному с особой жестокостью уничтожению евреев, жертвами которой стали не менее 6 млн человек.
Кощунство как рутинная практика?
Однако и кощунство оказывается вещью, на которую «замыливается глаз», если к ней в относительно небольшом обществе прибегают с определенной регулярностью. Наверняка всем памятна ситуация августа 2022 года, когда тогдашний худрук Русского театра Эстонии Филипп Лось вдруг разместил в Интернете пост, в котором рассказывал о стремительно расцветшей в Эстонии русофобии, и сопроводил его фотографией евреев времен Второй мировой войны.
В том же году, но несколькими месяцами ранее, еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, глава фонда «В защиту семьи и традиции», ныне - депутат Рийгикогу Варро Вооглайд организовал пикет на Тоомпеа, направленный против вакцинационной политики эстонского правительства, при этом на верхней одежде многих протестующих были желтые шестиконечные звезды с надписью inimene («человек»). Акция состоялась 27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста.
Филипп Лось в своем посте, среди прочего, был сильно разгневан визовой политикой Эстонии в отношении граждан РФ, устроители антиправительственного пикета проводили параллели между Холокостом и планами обязательного вакцинирования несовершеннолетних против ковида. Ни Лосю, ни Вооглайду ничуть не претило сообщение своим поводам для беспокойства масштаба, якобы пригодного для их сопоставления с одним из крупнейших в истории преступлений против человечества, совершенным по этническому признаку.
Если Филипп Лось своим постом в известном смысле сумел удивить очень многих людей, поскольку до того момента он выглядел вполне себе прозападно и проэстонски настроенным человеком, то очередной - в ряду многих - опыт антиваксерного активизма Вооглайда сам по себе никак не мог быть сюрпризом. Однако использование звезды Давида сильно изумило: Вооглайд был всегда очень сильно «ассоциирован» с EKRE, а один из самых на тот момент влиятельных в этой партии людей, Яак Мадисон, был широко известен, так сказать, весьма толерантными по отношению к Адольфу Гитлеру высказываниями.
Тем не менее, и у Лося, и у Вооглайда легко обнаруживались мотивации поступить так, как они поступили. Про Лося писалось, что предположительно возникший у него с частью труппы театра конфликт повлек за собой нежелание Министерства культуры продлевать с ним контракт, и тогда он поспешил нарастить эту коллизию дополнительной мифической «глубиной». Партия EKRE к моменту скандального пикета уже год была как выкинута из правительства, и за год до следующих выборов стремилась использовать любые возможности для расширения своей электоральной базы, и эта задача порой побуждала тестировать «нестандартные решения».
Вжиться в образ мученика
Ни Лосю, ни уж тем более Вооглайду не было неловко за такие срамные передергивания, так с чего бы взяться при таком же «выборе» какому-то стыду у Айво Петерсона; между тем, и его резоны появиться в суде с символом Холокоста тоже ведь лежат на поверхности. Желтая шестиконечная звезда в его руках никак не может повлиять на судебные решения в его отношении, но зато может поспособствовать усилению «мученических» черт в его образе, которые и без того замечают его не слишком многочисленные, но зато весьма идейные сторонники.
Что бы там не говорил Петерсон о себе как о противнике войны, эта самая «идейность» этих сторонников (речь не только о симпатизирующих Петерсону жителях Эстонии, а вообще об адептах соответствующего «дискурса») базируется на представлении, что действия России в Украине и в 2014-м, и в 2022-м годах были спровоцированы «украинским нацистским режимом». Эта «вводная» действует так, что при наложении исторической матрицы на современные реалии Россия как бы автоматически помещается на позицию борцов с нацизмом (на место СССР), а Украина - на позицию самих нацистов, то есть как раз на место Гитлера.
Чтобы особенно сильно подчеркнуть такую картину мира, Петерсону, конечно, хотелось бы появиться в суде с георгиевской ленточкой, но справедливая табуированность в неварварской части современного мира этого атрибута тоже побуждает к «нешаблонному мышлению». Беспрецедентное количество жертв нацистского режима среди еврейского народа воспринимается опять-таки в неварварской части мира в качестве непреложного факта, и именно поэтому Петерсон воспользовался такой возможностью, чтобы «трансгранично», универсально продекларировать свою принадлежность к стану «хороших».
Вероятно, Айво Петерсону это показалось хорошей идеей в контексте возможного оспаривания своего возможного обвинительного приговора в разнообразных международных инстанциях, особенно в смысле перспективы создавания медийного шума вокруг себя как «жертвы неонацистов». Трудно, однако, представить, в каких декорациях и обстоятельствах Петерсон и его предположительные кураторы могли бы преуспеть в таких планах, потому что можно не сомневаться, что в большинстве стран Европы доминирующими в обществе на его счет мнениями будут как раз примерно такие, которые озвучила Еврейская община Эстонии.
В обществах европейских стран к теме Холокоста относятся очень деликатно, так что едва ли намерение Петерсона провести между собой и жертвами нацизма знак равенства может на широкой основе встретить что-то кроме гнева или презрения. Не говоря уже о еврейских общинах этих стран, членам которых уж слишком хорошо заметно, что в текущий исторический момент попытка совершения масштабного преступления против человечности по этническому признаку совершается не Украиной, а в отношении Украины, совершается российским диктатором Владимиром Путиным и «русским миром».
Ну и, ко всему прочему, те же самые еврейские общины сейчас будет никак невозможно убедить в том, что для проповедников этого «русского мира» страшная боль и трагедия в истории еврейского народа могут иметь хоть какое-то значение, равно как и его современные интересы. Радушные приемы в Кремле делегаций ХАМАС и произносимые - как вот буквально на днях - Путиным на камеру слова благодарности «политическому крылу» этой организации, мягко говоря, не оставляют для такой агитации никакого пространства.