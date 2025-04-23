КОЛОНКА СОБОЛЕВА Когда адепты «русского мира» держат в руках звезду Давида, они представляют на ее месте георгиевскую ленточку

Тем не менее, и у Лося, и у Вооглайда легко обнаруживались мотивации поступить так, как они поступили. Про Лося писалось, что предположительно возникший у него с частью труппы театра конфликт повлек за собой нежелание Министерства культуры продлевать с ним контракт, и тогда он поспешил нарастить эту коллизию дополнительной мифической «глубиной». Партия EKRE к моменту скандального пикета уже год была как выкинута из правительства, и за год до следующих выборов стремилась использовать любые возможности для расширения своей электоральной базы, и эта задача порой побуждала тестировать «нестандартные решения».

Вжиться в образ мученика

Ни Лосю, ни уж тем более Вооглайду не было неловко за такие срамные передергивания, так с чего бы взяться при таком же «выборе» какому-то стыду у Айво Петерсона; между тем, и его резоны появиться в суде с символом Холокоста тоже ведь лежат на поверхности. Желтая шестиконечная звезда в его руках никак не может повлиять на судебные решения в его отношении, но зато может поспособствовать усилению «мученических» черт в его образе, которые и без того замечают его не слишком многочисленные, но зато весьма идейные сторонники.