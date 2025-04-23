ФОТО В Стамбуле произошло мощное землетрясение

Сообщений о разрушениях или пострадавших в крупнейшем городе Турции пока не поступало.
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции. На данный момент информации о повреждениях или жертвах нет, пишет Euronews.
По данным Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 6,2, очаг залегал на небольшой глубине - около десяти киломентров. Эпицентр находился примерно в сорока километрах к юго-западу от Стамбула, в Мраморном море.
Толчки ощущались и в нескольких соседних регионах, сообщают СМИ.
6.2 magnitude earthquake strikes Istanbul at 12:49 pm, epicentered in Silivri and felt as far as Eskisehir—citizens rush to streets after tremor pic.twitter.com/032H1UI83L— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) April 23, 2025
Турция расположена на пересечении двух крупных тектонических разломов, и землетрясения здесь - не редкость.
6 февраля 2023 года землетрясение магнитудой 7,8, за которым через несколько часов последовал ещё один мощный толчок, разрушило или повредило сотни тысяч зданий в 11 провинциях на юге и юго-востоке Турции. Жертвами стихии стали более 53 тысяч человек.