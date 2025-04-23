ФОТО В Стамбуле произошло мощное землетрясение

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции. На данный момент информации о повреждениях или жертвах нет, пишет Euronews.

По данным Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 6,2, очаг залегал на небольшой глубине - около десяти киломентров. Эпицентр находился примерно в сорока километрах к юго-западу от Стамбула, в Мраморном море.

Толчки ощущались и в нескольких соседних регионах, сообщают СМИ.

6.2 magnitude earthquake strikes Istanbul at 12:49 pm, epicentered in Silivri and felt as far as Eskisehir—citizens rush to streets after tremor pic.twitter.com/032H1UI83L — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) April 23, 2025

Турция расположена на пересечении двух крупных тектонических разломов, и землетрясения здесь - не редкость.