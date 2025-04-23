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ФОТО В Стамбуле произошло мощное землетрясение

Первые кадры после сильного землетрясения в Стамбуле.
Первые кадры после сильного землетрясения в Стамбуле. Фото: Getty Images

Сообщений о разрушениях или пострадавших в крупнейшем городе Турции пока не поступало.

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции. На данный момент информации о повреждениях или жертвах нет, пишет Euronews.

По данным Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 6,2, очаг залегал на небольшой глубине - около десяти киломентров. Эпицентр находился примерно в сорока километрах к юго-западу от Стамбула, в Мраморном море.

Толчки ощущались и в нескольких соседних регионах, сообщают СМИ.

Турция расположена на пересечении двух крупных тектонических разломов, и землетрясения здесь - не редкость.

6 февраля 2023 года землетрясение магнитудой 7,8, за которым через несколько часов последовал ещё один мощный толчок, разрушило или повредило сотни тысяч зданий в 11 провинциях на юге и юго-востоке Турции. Жертвами стихии стали более 53 тысяч человек.

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