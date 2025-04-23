Circle K: ослабление доллара снижает цены на топливо в нашем регионе

Курс доллара США с начала года неуклонно снижался по отношению к евро и достиг минимального уровня за последние четыре года. Поскольку на мировом нефтяном рынке расчеты ведутся в долларах, резкое падение доллара означает более выгодную конечную цену на топливо для нашего региона.
По словам руководителя по ценообразованию моторного топлива в Circle K Индрека Сасси, влияние президента США Дональда Трампа дошло и до потребителей в Эстонии: например, с начала апреля цена на дизельное топливо на автозаправках снизилась на десять центов. На ослабление доллара значительное влияние оказали тарифная политика Трампа и вызванное ею перераспределение активов инвесторов из США в Европу.
«Вербальные атаки Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и попытки найти способы его отстранения не укрепляют уверенности рынков в американских институтах и в долларе как резервной валюте. А поскольку расчеты ведутся в долларах, то для нашего региона слабый доллар оказывает понижающее влияние на конечную цену топлива», - объяснил Сасси.
В то же время видно, что тарифная война уменьшила спрос на нефтепродукты, что может означать замедление глобального экономического роста в ближайшее время.
«Торговая война между Китаем и США увеличивает риск замедления глобального экономического роста. В отношении США все чаще появляются сценарии риска от аналитических центров, и не исключено даже наступление рецессии. К примеру, Международный валютный фонд (МВФ) заявляет, что риски для глобальной экономики возросли, и прогноз роста экономики США на текущий год из-за тарифов составляет лишь 1,8%. Вероятно, это осознает и сам Трамп, поскольку на этой неделе он дал понять, что хочет начать переговоры с Китаем по тарифам», - добавил Сасси.
С геополитической точки зрения, достижение мирного соглашения в войне в Украине держится на лезвии ножа. Если России удастся затянуть реализацию мирного плана с Украиной и США откажутся участвовать в согласовании условий мира, то это может означать продолжение войны, а также возможные атаки на нефтяную инфраструктуру России, что, в свою очередь, приведет к сохранению или даже росту цен на нефть.
«Сделка Трампа с россиянами и постоянное давление на Украину могут привести к тому, что предлагаемые условия мира окажутся неприемлемыми для Украины. Если война затянется, так называемый военный риск будет уже заложен в цену нефти», - сказал Сасси.
Тем не менее, на мировой рынок поступают новые объемы нефти, поскольку страны OPEC+ увеличат объем добычи на 411 000 баррелей в сутки начиная с мая. Кроме того, в случае успеха ядерных переговоров между США и Ираном могут быть смягчены санкции в отношении иранской нефти.