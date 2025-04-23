Circle K: ослабление доллара снижает цены на топливо в нашем регионе

По словам руководителя по ценообразованию моторного топлива в Circle K Индрека Сасси, влияние президента США Дональда Трампа дошло и до потребителей в Эстонии: например, с начала апреля цена на дизельное топливо на автозаправках снизилась на десять центов. На ослабление доллара значительное влияние оказали тарифная политика Трампа и вызванное ею перераспределение активов инвесторов из США в Европу.

«Вербальные атаки Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и попытки найти способы его отстранения не укрепляют уверенности рынков в американских институтах и в долларе как резервной валюте. А поскольку расчеты ведутся в долларах, то для нашего региона слабый доллар оказывает понижающее влияние на конечную цену топлива», - объяснил Сасси.

В то же время видно, что тарифная война уменьшила спрос на нефтепродукты, что может означать замедление глобального экономического роста в ближайшее время.