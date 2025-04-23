СМИ раскрыли детали плана Трампа по урегулированию в Украине

Ключевые предложения президента США для установления мира в Украине - это признание Крыма российским и сохранение контроля Москвы над территориями на востоке Украины, пишет онлайн-издание Axios.
На встрече в Париже 17 апреля США передали украинской делегации конфиденциальный план президента США Дональда Трампа, направленный на достижение перемирия в войне России против Украины, сообщает целый ряд американских СМИ.
Некоторые пункты этого плана были обнародованы со ссылкой на источники в среду, 23 апреля, онлайн-изданием Axios, газетой The Telegraph и телеканалом CNN.
Как следует из публикаций, ключевым предложением Трампа является признание аннексированного украинского полуострова Крыма частью РФ, а также фактическое сохранение контроля Москвы над территориями четырех регионов на востоке Украины, оккупированных ВС РФ после начала полномасштабного вооруженного вторжения России в соседнее государство в феврале 2022 года - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями.
Также план предполагает обязательство Киева отказаться от членства Украины в НАТО.
При этом в тексте, занимающем, по данным Axios, одну страницу, говорится, что Украина «могла бы» вступить в Евросоюз.
В то же время план предполагает снятие с России санкций, введенных после 2014 года, в том числе в связи с аннексией Крыма, и расширение экономического сотрудничества РФ и США, «особенно в энергетическом и промышленном секторах».
Что должна получить Украина по плану Трампа
Как констатирует газета The Telegraph, содержащий семь пунктов план Дональда Трампа по достижению мира «станет горькой пилюлей для Украины»: «Она потеряет территорию, не приобретя четких гарантий безопасности со стороны США».
«Прочные гарантии безопасности» для Украины подразумевают участие специальной группы европейских и нескольких неевропейских стран.
Однако документ не дает четкого представления о том, как будет осуществляться миротворческая операция, и не содержит никаких деталей относительно участия в ней США, следует из статьи Axios.
Между тем документ предполагает возвращение Украине небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией, а также возможность для украинских судов беспрепятственно проходить реку Днепр, которая протекает вдоль линии фронта, на юге Украины.
В плане Трампа затрагиваются также вопросы восстановления и компенсаций для Украины, однако, как отмечает Axios, в нем не говорится, откуда возьмется финансирование на эти проекты.
Что будет с ЗАЭС
Запорожская АЭС по плану будет находиться на территории Украины, однако эксплуатацию станции будут осуществлять США, а электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию.
Axios отмечает, что в плане затронута и сделка между Киевом и Вашингтоном по минеральным ресурсам Украины, однако подробностей на этот счет не приводится.
Зеленский не готов уступать России Крым
Ранее, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
«Это - наша территория, территория народа Украины. Нам не о чем говорить на эту тему - это вне нашей Конституции», - процитировало его издание NV.
Зеленский также добавил, что наложить вето на вступление Украины в НАТО могут только страны - участницы альянса, пишет Obozrevatel.
Как написал ряд американских СМИ 23 апреля, именно эта позиция Зеленского привела к тому, что госсекретарь США Марко Рубио принял решение не ехать на переговоры по мирному урегулированию в Украине, которые должны были пройти в этот день в Лондоне.
Вслед за американским коллегой свое участие в этой встрече отменили и министры иностранных дел приглашенных европейских стран.
По данным Axios, представители Украины на встрече в Лондоне собиралась обсуждать 30-дневное прекращение огня, а не окончательное мирное соглашение с Россией, которое предложила администрация президента США.