СМИ раскрыли детали плана Трампа по урегулированию в Украине

Однако документ не дает четкого представления о том, как будет осуществляться миротворческая операция, и не содержит никаких деталей относительно участия в ней США, следует из статьи Axios.

Между тем документ предполагает возвращение Украине небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией, а также возможность для украинских судов беспрепятственно проходить реку Днепр, которая протекает вдоль линии фронта, на юге Украины.

В плане Трампа затрагиваются также вопросы восстановления и компенсаций для Украины, однако, как отмечает Axios, в нем не говорится, откуда возьмется финансирование на эти проекты.

Что будет с ЗАЭС

Запорожская АЭС по плану будет находиться на территории Украины, однако эксплуатацию станции будут осуществлять США, а электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

Axios отмечает, что в плане затронута и сделка между Киевом и Вашингтоном по минеральным ресурсам Украины, однако подробностей на этот счет не приводится.

Зеленский не готов уступать России Крым

Ранее, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.

«Это - наша территория, территория народа Украины. Нам не о чем говорить на эту тему - это вне нашей Конституции», - процитировало его издание NV.

Зеленский также добавил, что наложить вето на вступление Украины в НАТО могут только страны - участницы альянса, пишет Obozrevatel.

Как написал ряд американских СМИ 23 апреля, именно эта позиция Зеленского привела к тому, что госсекретарь США Марко Рубио принял решение не ехать на переговоры по мирному урегулированию в Украине, которые должны были пройти в этот день в Лондоне.

Вслед за американским коллегой свое участие в этой встрече отменили и министры иностранных дел приглашенных европейских стран.