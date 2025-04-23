Будьте бдительны: от имени банка Swedbank рассылается мошенническое письмо

Swedbank предупреждает о мошеннических электронных письмах, отправляемых от имени Swedbank и касающихся темы факторинга. Письма отправляются с адреса tromp.maris@swedbank.ee, и их цель - ввести людей в заблуждение и заставить их открыть подозрительный файл, содержащийся в письме.

Мошенническое письмо было отправлено не только пользователям факторинговых услуг, но и клиентам, которые не пользуются этой услугой.

Swedbank подчеркивает, что данное письмо не было отправлено банком этим людям, и просит их не открывать ни письмо, ни прикрепленный к нему файл. Рекомендуется удалить сообщение сразу после его получения.

При более внимательном рассмотрении можно заметить, что письмо написано на грамотном эстонском языке и в нем говорится, что выписка по факторинговым счетам будет отправлена ​​с 23 апреля. Кроме того, есть просьба сообщить о счетах, оплата которых просрочена. В том случае, если же счет уже оплачен, за это выражается благодарность. Однако можно заметить, что информация в строке для темы электронного письма указывает на мошенничество: Faktooreeritud arve väljavõte OÜ.