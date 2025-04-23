На строительстве пристройки к гимназии в Пирита состоялся праздник стропил

Сегодня состоялся праздник стропил в Пиритаской экономической гимназии, посвященный достижению максимальной высоты пристройки. Планируется, что к декабрю текущего года строительство будет завершено, и школа получит просторный атриум, предназначенный для проведения мероприятий, а также здание для технологических классов.
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин отметил, что строительство пристройки к Пиритаской экономической гимназии представляет собой значимый шаг в направлении модернизации образовательной среды с учетом принципов инклюзивности.
«Примерно треть детей из Пирита вынуждены учиться в школах других районов. Возведение пристройки к Пиритаской экономической гимназии - очередной шаг Таллинна на пути к тому, чтобы как можно больше детей могли получать образование в школах поблизости от их места жительства, - сказал Яшин. - До настоящего времени у школы не было собственного актового зала, все мероприятия проводились в спортивном зале. Для школы атриум станет функциональным центром, где можно будет проводить школьные мероприятия, пообедать и предложить ученикам интересные возможности для досуга на переменах. Это существенное дополнение к повседневной школьной жизни».
Запланированный на первом этаже атриум станет новым функциональным центром школы, соединяя корпуса и совмещая роли актового зала и столовой. Ступенчатое решение зонирования позволит объединить разноуровневые участки и одновременно визуально отделить зону столовой. В этой же части здания предусмотрены два дополнительных учебных кабинета.
Вице-мэр Таллинна по вопросам городского имущества Вильяр Яаму подчеркнул, что данный проект служит хорошим примером дальновидного и продуманного развития образовательной инфраструктуры города.
«Инвестиции в новое школьное здание были тщательно продуманы: оно будет функциональным, удобным для доступа и лучше учитывать потребности учащихся и сотрудников разных возрастов. Здесь и дети, и учителя смогут учиться и работать в современных и комфортных условиях, способствующих успешному учебному процессу», - сказал Яаму.
Пристройка увеличит площадь гардероба: для учеников I-III ступеней будут созданы два отдельных помещения с вешалками, а для старшеклассников - открытая гардеробная с индивидуальными шкафчиками. Отдельный гардероб предусмотрен для учителей. Этажи здания соединит новая эвакуационная лестница.
Для классов технологии и домоводства построят отдельное здание, которое соединят с существующим корпусом. Новая часть здания разместит дополнительные учебные помещения на втором, третьем и четвертом этажах.
В существующем школьном здании создадут малые классы и учебную среду, адаптированную для особых образовательных потребностей в соответствии с принципами инклюзивного образования. Обновление также затронет учительскую.
Архитектурный проект пристройки разработан бюро OÜ Arhitektuuribüroo Studio 3, строительные работы ведет Ehitus5ECO OÜ, технический надзор осуществляет Infragate Eesti AS. Стоимость строительных работ, начавшихся в августе прошлого года, составляет около 5,9 млн евро без учета НСО. Завершение проекта запланировано на декабрь текущего года.