На строительстве пристройки к гимназии в Пирита состоялся праздник стропил

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин отметил, что строительство пристройки к Пиритаской экономической гимназии представляет собой значимый шаг в направлении модернизации образовательной среды с учетом принципов инклюзивности.

«Примерно треть детей из Пирита вынуждены учиться в школах других районов. Возведение пристройки к Пиритаской экономической гимназии - очередной шаг Таллинна на пути к тому, чтобы как можно больше детей могли получать образование в школах поблизости от их места жительства, - сказал Яшин. - До настоящего времени у школы не было собственного актового зала, все мероприятия проводились в спортивном зале. Для школы атриум станет функциональным центром, где можно будет проводить школьные мероприятия, пообедать и предложить ученикам интересные возможности для досуга на переменах. Это существенное дополнение к повседневной школьной жизни».

Запланированный на первом этаже атриум станет новым функциональным центром школы, соединяя корпуса и совмещая роли актового зала и столовой. Ступенчатое решение зонирования позволит объединить разноуровневые участки и одновременно визуально отделить зону столовой. В этой же части здания предусмотрены два дополнительных учебных кабинета.

Вице-мэр Таллинна по вопросам городского имущества Вильяр Яаму подчеркнул, что данный проект служит хорошим примером дальновидного и продуманного развития образовательной инфраструктуры города.