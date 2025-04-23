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Мошенники выманили у жителя Эстонии почти 38 000 евро

Наличные евро (иллюстративное фото).
Наличные евро (иллюстративное фото). Фото: Arvo Meeks / Postimees

В прошлый четверг, 17 апреля, жителю Ярвамаа позвонили якобы из Департамента здоровья с просьбой вернуть 66 евро. Также на его телефон пришло соответствующее уведомление.

Затем мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка Coop, который сообщил ему о подозрительных транзакциях, происходящих на его банковском счете. Чтобы предотвратить потерю денег, мужчине было предложено загрузить программу Anydesk.

Позже мужчина обнаружил, что с его банковских счетов производились переводы. Ущерб составляет 37 800 евро.

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