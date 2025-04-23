Мошенники выманили у жителя Эстонии почти 38 000 евро

В прошлый четверг, 17 апреля, жителю Ярвамаа позвонили якобы из Департамента здоровья с просьбой вернуть 66 евро. Также на его телефон пришло соответствующее уведомление.
Затем мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка Coop, который сообщил ему о подозрительных транзакциях, происходящих на его банковском счете. Чтобы предотвратить потерю денег, мужчине было предложено загрузить программу Anydesk.
Позже мужчина обнаружил, что с его банковских счетов производились переводы. Ущерб составляет 37 800 евро.