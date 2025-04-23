Газ на зиму: Украина ищет деньги на новый отопительный сезон

Украина ищет ресурсы для того, чтобы следующей зимой в квартирах у населения было тепло. Собственных ресурсов для этого недостаточно. Пока есть надежда, что в следующем отопительном сезоне помогут партнеры.
В конце марта, едва закончив отопительный сезон, Украина начала искать средства для закупки газа на следующую зиму.
Ведь прошлый отопительный сезон оказался очень тяжелым и завершился с рекордно низкими запасами газа в хранилищах - 0,675 млрд кубометров, что составляет около 2,2 процента от максимальной емкости хранилищ.
Такие данные были представлены в отчете Gas Infrastructure Europe (GIE).
Для сравнения: в 2023 году отопительный сезон в Украине завершился с остатками газа на уровне более 3,3 млрд кубометров или 11,1 процента емкости газовых хранилищ.
Сложный отопительный сезон
Сезон отбора газа 2024-2025 годов длился 167 дней.
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что отопительный сезон стал самым тяжелым с начала полномасштабной войны России против Украины.
За первые три месяца текущего года Россия совершила более восьми атак ракетами и дронами по объектам компании, а это - более 100 попаданий.
«Мы завершили самый тяжелый сезон отбора газа с момента полномасштабного вторжения», - признает и. о председателя правления «Нафтогаза Украины» Роман Чумак, которого цитирует пресс-служба компании.
Несмотря на то, что Россия обстреливала газотранспортную инфраструктуру и раньше, в прошлом году Украина плохо подготовилась к зиме и вошла в сезон, уверяя, что страна не нуждается в импорте газа, поскольку хватит газа собственной добычи, отмечает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Он объясняет, что перед началом полномасштабного российского вторжения в 2021 году закачка газа происходила в соответствии с тогдашними нормативами, но в результате, из-за активной фазы войны, потребление газа стремительно упало на 35-38 процентов.
В итоге в украинских хранилищах образовался запас газа.
Украина использовала его последние три года, не импортируя газ и декларируя огромные успехи внутренней добычи, которая на самом деле практически не менялась.
«Результатом стало то, что в этот год мы фактически входили с минимальными запасами газа. И когда произошли удары по структуре газодобычи, прежде всего по газоочистным и газокомпрессорным станциям, мы потеряли давление в системе и потеряли доступ к газу собственной украинской выработки - на пиках до 40 процентов доступа к газу собственной добычи. Поэтому мы входим в апрель с исторически минимальными уровнями газа в наших хранилищах», - констатирует Харченко.
В 2025-м уже законтрактовано 1,5 млрд кубометров газа
Теперь из-за рекордного опустошения газохранилищ «Нафтогаз» начал контрактовать газ за границей для следующей зимы.
По словам главы «Нафтогаза» Чумака, уже законтрактовано в этом году 1,5 миллиарда кубометров газа: 800 миллионов кубометров были срочно импортированы в начале года, 400 миллионов кубометров поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме.
Еще 300 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) «Нафтогаз» закупил у компании ORLEN.
Чумак сообщил, что компания привлекает международное финансирование и модернизирует генерацию, в частности, уже обеспечила дополнительные 177 МВт резервной генерации для более 500 тысяч украинцев.
«В течение первого квартала »Нафтогазу« удалось привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и правительства Норвегии около 430 миллионов евро, которые уже в скором времени будут направлены на закупки импортированного природного газа в объеме миллиарда кубометров», - сказал Чумак.
Он добавил, что компания ведет переговоры с правительством и международными финансовыми институтами о привлечении финансирования в объеме одного миллиарда евро для закупки более двух миллиардов кубометров газа.
Где брать деньги на следующий отопительный сезон?
Бывший глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что этого не хватит - с учетом объемов собственной добычи Украине потребуется импорта от 5,5 млрд до 6,3 млрд кубометров газа до начала следующего отопительного сезона.
«Для этого нужно будет примерно 2,5-3 миллиарда долларов. Пока я слышал о грантовом финансировании в размере 0,4 миллиарда долларов, - написал Макогон в Facebook. - Не думаю, что доноры согласятся финансировать всю закачку. Поэтому нужно »Нафтогазу« и правительству искать значительные средства».
По его мнению, Украине необходимо создать запас на зиму на 1 ноября 2025 года на уровне минимум 8,2 млрд кубометров газа без учета буферного газа (12,8 млрд кубометров с учетом буферного газа) - это уровень, с которым Украина начинала прошлый отопительный сезон.
«Время работает против Украины», - уверен специалист и объясняет, что гарантированные возможности импорта газа составляют примерно 50 миллионов кубометров в сутки или 1,5 миллиарда кубометров в месяц.
«То есть, чтобы импортировать 4,6 миллиарда кубометров газа нужно три месяца, а 5,6-6,3 миллиарда - четыре месяца. И это при 100 процентах загрузки, чего коммерчески сложно достичь», - отмечает Сергей Макогон.
Он считает, чтобы успеть импортировать необходимые объемы до 1 ноября, следует начинать импорт существенных объемов газа уже с мая.
Кто может помочь Украине?
Между тем эксперты констатируют, что пока неясно, где брать деньги на закупку импортного газа.
Как сообщил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, комитет будет инициировать скорейшее принятие закона о компенсации разницы в тарифах, чтобы «Нафтогаз» получил дополнительные средства из бюджета для закупки газа.
«Мы будем снова инициировать закон о компенсации разницы в тарифах. Будем говорить с Минфином, надеюсь, выйдем на какое-то компромиссное решение для того, чтобы все-таки это улучшило и финансовое состояние, и ликвидность «Нафтогаза». Это, соответственно, позволит выделить ему дополнительные ресурсы на закупку газа», - отметил Герус во время дискуссии «Хватит ли газа Украине: где взять средства на новый отопительный сезон?».
Он подчеркнул, что на первый план в подготовке к предстоящей зиме «выходит уже не столько электроэнергетика, сколько газовый сектор», но повышение тарифов на газ и тепло вряд ли будет.
Как известно, с 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ и тепло.
«Если государство сказало, что тарифы не меняются - это его ответственность. И это значит, что оно должно компенсировать эту разницу в тарифах, которая возникла», - убежден Герус.
Взаиморасчеты в рамках компенсации разницы в тарифах добавят «Нафтогазу» до 1,5 миллиарда долларов собственных средств, считает Александр Харченко.
«Это может освободить »Нафтогаз« от имеющихся долгов настолько, чтобы он мог привлечь еще 1,2 миллиарда дополнительно. Не грантовых, а кредитных», - объясняет Харченко.
Как сообщало агентство «Интерфакс-Украина», в марте этого года ЕБРР утвердил займ для «Нафтогаза» на закупку природного газа на два следующих отопительных сезона на сумму до 270 миллионов евро, дополнительно через ЕБРР будет направлено еще примерно 140 миллионов евро от правительства Норвегии.
Советник премьер-министра Украины по энергетике, заместитель председателя наблюдательного совета «Нафтогаза» Наталья Бойко заявила, что Украина ведет переговоры с рядом стран, в том числе Норвегией и Канадой.
«Ведутся переговоры на достаточно высоком уровне для возможности грантового привлечения газового ресурса, который мы возьмем на время, закачаем в качестве буфера, а затем в зависимости от типов переговоров, его можно вернуть, продать или выкупать частями», - сказала Бойко.
И эксперты, и чиновники тоже надеются на следующую теплую зиму.