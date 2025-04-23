Газ на зиму: Украина ищет деньги на новый отопительный сезон

В итоге в украинских хранилищах образовался запас газа.

Украина использовала его последние три года, не импортируя газ и декларируя огромные успехи внутренней добычи, которая на самом деле практически не менялась.

«Результатом стало то, что в этот год мы фактически входили с минимальными запасами газа. И когда произошли удары по структуре газодобычи, прежде всего по газоочистным и газокомпрессорным станциям, мы потеряли давление в системе и потеряли доступ к газу собственной украинской выработки - на пиках до 40 процентов доступа к газу собственной добычи. Поэтому мы входим в апрель с исторически минимальными уровнями газа в наших хранилищах», - констатирует Харченко.

В 2025-м уже законтрактовано 1,5 млрд кубометров газа

Теперь из-за рекордного опустошения газохранилищ «Нафтогаз» начал контрактовать газ за границей для следующей зимы.

По словам главы «Нафтогаза» Чумака, уже законтрактовано в этом году 1,5 миллиарда кубометров газа: 800 миллионов кубометров были срочно импортированы в начале года, 400 миллионов кубометров поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме.

Еще 300 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) «Нафтогаз» закупил у компании ORLEN.

Чумак сообщил, что компания привлекает международное финансирование и модернизирует генерацию, в частности, уже обеспечила дополнительные 177 МВт резервной генерации для более 500 тысяч украинцев.