А что, если США не придут на помощь? Военные логистические планы Европы рискуют рухнуть

За всю историю НАТО в военных планах альянса никогда не предусматривалась возможность действий без участия Соединенных Штатов, и вся европейская военная логистика строилась на предположении поддержки со стороны США. Теперь же, по данным Politico, все чаще возникает тревога: как перемещать войска и снаряжение по Европе в случае кризиса, если американцы не протянут руку помощи?
Большая часть транспортной инфраструктуры Европы по-прежнему ориентирована на направление с запада на восток, исходя из ожидания, что в случае войны подкрепления из США прибудут через Атлантику.
Лучше всего под руководством НАТО развиты коридоры передвижения от побережья Нидерландов до польской части Сувалкского коридора. «Эти коридоры критически важны, потому что позволяют НАТО и нашим союзникам быстрее добраться до восточного фланга», - сказал Politico заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.
Как старые, так и недавно разработанные проекты военной мобильности в любом случае опираются на прибытие помощи от США. Однако политическая приверженность Соединенных Штатов Европе все чаще ставится под сомнение.
«Будут ли Соединенные Штаты по-прежнему связаны с НАТО или Европой, - это оправданный вопрос, - сказал Politico бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. - Я очень обеспокоен этим. Я надеюсь изо всех сил, что мы не пересмотрим нашу приверженность Европе. Это было бы ужасной ошибкой для США».
Если же США откажутся от поддержки, Европе придется столкнуться с ситуацией, где перемещение войск будет более медленным, дорогостоящим и затрудненным из-за множества логистических узких мест - и в условиях острого кризиса это может оказаться роковым.
Даже дискуссии в Европе о стратегической автономии учитывают тот факт, что США по-прежнему контролируют ключевые элементы военной мобильности - такие как самолеты, корабли, потоки топлива, спутники, киберзащита и стандарты совместимости.
«Есть важные возможности, в которых мы зависим от США», - сказала Politico исследователь консалтинговой компании TNO из Нидерландов Кимберли Круйвер.
У Европы нет крупных транспортных самолетов, грузовых судов, подходящих для военных перевозок, и специализированных транспортных средств, необходимых для переброски танков и бронетехники. «Мы способны перемещать более легкую технику, но не тяжелые грузы», - добавила Круйвер.
Исследователь Германского совета по международным отношениям (DGAP) Янник Хартманн заявил, что если США, например, выведут свои силы с авиабазы Рамштайн в Германии, Европа останется без основных средств погрузки, таких как аппарели и платформенные вагоны. Круйвер добавила, что у Европы также мало заранее размещенного военного снаряжения, тогда как у США оружие и техника находятся в Германии, Польше и Нидерландах.
Организация дозаправки в воздухе также в значительной степени остается сферой ответственности США. Оборона восточного фланга Европы зависит от финансируемых США сетей дозаправки НАТО, которые охватывают весь континент.
Полное представление о европейских планах военной мобильности и связанных с ними проблемах сосредоточено в Объединенном командовании вспомогательных операций НАТО (JSEC), расположенном в Ульме, Германия.
JSEC подчиняется главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе, которым всегда был американский генерал. Однако, по сообщениям, администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность передачи этой роли европейцу, что также указывает на ослабевающий интерес США к европейской обороне.
По словам Симона Ван Хоймиссена, исследователя Брюссельского королевского института высших оборонных исследований, координация между JSEC и Европейским союзом хромает. Облегчить узкие места должны совместные учения, однако США уже дали понять, что в будущем могут участвовать в них в Европе менее активно.