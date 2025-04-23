А что, если США не придут на помощь? Военные логистические планы Европы рискуют рухнуть

«Есть важные возможности, в которых мы зависим от США», - сказала Politico исследователь консалтинговой компании TNO из Нидерландов Кимберли Круйвер.

У Европы нет крупных транспортных самолетов, грузовых судов, подходящих для военных перевозок, и специализированных транспортных средств, необходимых для переброски танков и бронетехники. «Мы способны перемещать более легкую технику, но не тяжелые грузы», - добавила Круйвер.

Исследователь Германского совета по международным отношениям (DGAP) Янник Хартманн заявил, что если США, например, выведут свои силы с авиабазы Рамштайн в Германии, Европа останется без основных средств погрузки, таких как аппарели и платформенные вагоны. Круйвер добавила, что у Европы также мало заранее размещенного военного снаряжения, тогда как у США оружие и техника находятся в Германии, Польше и Нидерландах.

Организация дозаправки в воздухе также в значительной степени остается сферой ответственности США. Оборона восточного фланга Европы зависит от финансируемых США сетей дозаправки НАТО, которые охватывают весь континент.

Полное представление о европейских планах военной мобильности и связанных с ними проблемах сосредоточено в Объединенном командовании вспомогательных операций НАТО (JSEC), расположенном в Ульме, Германия.

JSEC подчиняется главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе, которым всегда был американский генерал. Однако, по сообщениям, администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность передачи этой роли европейцу, что также указывает на ослабевающий интерес США к европейской обороне.