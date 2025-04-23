Эстонские пограничники изъяли у латвийского гражданина резиновую дубинку

Запрещенный предмет был изъят, а в отношении лица был составлен протокол о правонарушении. После завершения процессуальных действий латвийский гражданин продолжил свой путь в Россию.

Кроме того, 22 апреля одному гражданину России не разрешили въехать в страну на пограничном пункте Лухамаа, поскольку у него не было необходимых документов для пересечения границы.