КИНОКРИТИКА Попали в «Западню» – пристегните ремни, будет жарко!

Эдди упорный, он слоняется по улицам, дергая за ручки дверей чужие автомобили, все еще надеясь чем-то поживиться. И вот оно чудо чудесное - шикарный внедорожник оказывается незаперт. Нет, герой даже не помышляет его угнать, но он шарит по салону в поисках чего-то ценного, что можно превратить в деньги, он очень мелкий воришка - без амбиций.

И вот Эдди в западне, двери машины блокируются. И жертва становится невидимой и неслышной - для окружаюшего мира.

Электрошок в каждом сиденье

Великолепный Dolus, призванный дарить комфорт высочайшего уровня своему владельцу, превращен в изощренную пыточную камеру. Незванных посетителей ждет не просто блокировка в пуленепробиваемом, звуконепроницаемом автомобиле класса «люкс», нет, к их услугам также электрошок в каждом сиденье, климат-контроль, который может заставить воришку дрожать от холода, а потом - наоборот - потеть и терять сознание, изнывая от жары, а также неотвратимый звукоряд.

Тебя могут пытать йодлями, а могут Чайковским, хозяин заведения может начать разговор с тобой в любой момент, а ты не можешь выключить звук.

Из всевозможных средств противостояния остается лишь «уличная смекалка», даже пистолет не поможет. Автомобиль-то пуленепробиваемый настолько, что выпущенная тобой пуля рикошетит и попадает тебе же в ногу.