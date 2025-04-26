КИНОКРИТИКА Попали в «Западню» – пристегните ремни, будет жарко!

В прокат вышел фильм «Западня» (Locked, 2025, режиссер - Дэвид Яровески, в главных ролях - Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс).
Это американский римейк аргентинско-испанского фильма «Мышеловка» («4х4», 2019 год, режиссер - Мариано Кон). В начале истории кажется, что Яровески (режиссер хорроров «Гори, гори ясно» и «Ночные тетради») очень тщательно следует оригиналу - вплоть до внешнего облика главного героя и его розовой толстовки. Но с развитием сюжета вектор несколько меняется.
Людские джунгли
Главное отличие нового фильма от оригинального сюжета - отсутствие реакции общества. Если в «Мышеловке» есть и полиция, и переговорщик, и толпа зевак, почему-то голосующая - убить ли воришку или оставить в живых, то «Западня» - это все же игра на двоих. Без вмешательства общественности. «Людские джунгли», где каждый сам за себя. Ну и соответственно отличается финал, буквального повторения не будет.
Давненько мы не видели Билла Скарсгарда без килограммов грима и спецэффектов. В этом фильме он решительно отходит от сделавшего его знаменитым инфернального амплуа (клоун Пеннивайз в «Оно», граф Орлок в «Носферату»). Его герой - самый обычный человек, со своими слабостями и физиологическими потребностями: жажда, голод, холод.
Эдди - лузер во всем, неудачливый воришка, брошенный муж, плохой отец, который не может даже вовремя встретить ребенка из школы. Его фургон, на котором он зарабатывает курьером, сломан, а денег на ремонт недостаточно, и хозяин автомастерской несогласен работать в долг: «утром деньги - вечером стулья». Украденный чужой бумажник приносит всего лишь несколько купюр, совершенно недостаточных для выхода из ситуации, но, веря в свою счастливую звезду, этот лузер покупает на украденные деньги лотерейные билеты.
Эдди упорный, он слоняется по улицам, дергая за ручки дверей чужие автомобили, все еще надеясь чем-то поживиться. И вот оно чудо чудесное - шикарный внедорожник оказывается незаперт. Нет, герой даже не помышляет его угнать, но он шарит по салону в поисках чего-то ценного, что можно превратить в деньги, он очень мелкий воришка - без амбиций.
И вот Эдди в западне, двери машины блокируются. И жертва становится невидимой и неслышной - для окружаюшего мира.
Электрошок в каждом сиденье
Великолепный Dolus, призванный дарить комфорт высочайшего уровня своему владельцу, превращен в изощренную пыточную камеру. Незванных посетителей ждет не просто блокировка в пуленепробиваемом, звуконепроницаемом автомобиле класса «люкс», нет, к их услугам также электрошок в каждом сиденье, климат-контроль, который может заставить воришку дрожать от холода, а потом - наоборот - потеть и терять сознание, изнывая от жары, а также неотвратимый звукоряд.
Тебя могут пытать йодлями, а могут Чайковским, хозяин заведения может начать разговор с тобой в любой момент, а ты не можешь выключить звук.
Из всевозможных средств противостояния остается лишь «уличная смекалка», даже пистолет не поможет. Автомобиль-то пуленепробиваемый настолько, что выпущенная тобой пуля рикошетит и попадает тебе же в ногу.
Владелец автомобиля (совершенно бесподобный Энтони Хопкинс, три четверти экранного времени остающийся за кадром, присутствующий лишь в голосовом варианте) вполне вежливо поясняет свои мотивы. Его автомобиль пытались ограбить шесть раз, в возмездие в исполнении государственной системы он не верит (имеется печальный опыт), поэтому решил взять дело в свои руки.
Будешь сквернословить - тебя ударит током, будешь хамить - замерзнешь, откажешься отвечать - насладишься йодлем-полькой на бесконечном репите, пока не согласишься. Происходящее в автосалоне владелец наблюдает с шести видеокамер, транслирующих каждую деталь. И начинается практически час бенефиса персонажа Скарсгарда, можно сказать, моноспектакль (это в экранном времени занимает час, а вообще история растянута на несколько дней).
Очень клаустрофобный триллер. Пристегните ремни!!! А, кстати, владелец западни не просто наблюдает и пытает, он вполне может и управлять автомобилем, делая его узника соучастником кровавых драм на улицах города.
Социопат и его жертва
Еще одно отличие от оригинального фильма - социальная драма не складывается. Все эти разговоры о социальной несправедливости, разгуле преступности - они не в пользу ни бедных, ни богатых, можно даже цитировать Достоевского, все равно не вытягивается. Получается лишь камерная история о противостоянии жертвы и социопата.
Но Билл Скарсгард действительно хорош, его игра цепляет, вызывая различные эмоции - от легкой брезгливости и презрения к незадачливому воришке до жалости к жертве, и в финале не просто сочувствие, зритель начинает болеть за него, верить в его счастливую звезду и «уличную смекалку». Ну и сэр Энтони Хопкинс - это всегда Хопкинс, его персонаж не дает заскучать, даже оставаясь за кадром.