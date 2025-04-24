Эстония тоннами импортирует из России блины, которые «прославляют героев» военной агрессии против Украины

Власти Рязанской области РФ рапортуют об отправке крупных партий блинов в Эстонию. Налогово-таможенный департамент говорит, что это не запрещено. Соцсети производителя готовых блинов и котлет, которые уже «покорили мир», прославляют «героев СВО», то есть военной агрессии РФ против Украины.