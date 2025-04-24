Власти Рязанской области РФ рапортуют об отправке крупных партий блинов в Эстонию. Налогово-таможенный департамент говорит, что это не запрещено. Соцсети производителя готовых блинов и котлет, которые уже «покорили мир», прославляют «героев СВО», то есть военной агрессии РФ против Украины.
«Специалистами Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проконтролирована отправка очередной партии блинов и оладий рязанского производителя в количестве около 15 тонн в Эстонию и ОАЭ», - гласит официальный сайт ведомства, которое в РФ отвечает за контроль качества продуктов питания.