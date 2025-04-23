За принятие законопроекта проголосовали 68 депутатов, против высказались семь, один воздержался.

Согласно изменениям, в закон вводится термин «нагреваемое табачное изделие», а также устанавливаются требования к его составу, маркировке и упаковке. Особое исключение, позволяющее ароматизированные версии и особую маркировку подогреваемых табачных изделий, отменяется на уровне всего Европейского союза.

Кроме того, законопроект предусматривает наказания за нарушение требований по уведомлению о табачной продукции или связанных с ней изделиях. За неуведомление предусмотрен штраф до 300 штрафных единиц, а для юридических лиц - до 32 000 евро.

В процессе обсуждения был внесен ряд поправок: закон теперь охватывает все табачные изделия и их части, независимо от используемой технологии, а также ограничивает объем капсулы с табачной начинкой.

Кроме того, производители или поставщики табачной продукции и устройств для ее использования, желающие вывести новый продукт на рынок Эстонии, должны не менее чем за шесть месяцев до запуска подать электронное уведомление в Департамент здоровья с подробным описанием устройства и инструкцией по применению.

Нагреваемое табачное изделие представляет собой комбинацию электронного устройства и специальной сигареты. Вместо сжигания табак нагревается до 350 градусов, в результате чего выделяется не дым, а аэрозоль, который вдыхает пользователь. Это не то же самое, что электронная сигарета.