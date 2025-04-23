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Высокие цены на электричество вынуждают эстонскую фабрику перевести часть производства в Финляндию

Владелец и руководитель Hansa Candle Харри Юхани Аалтонен стоит у части производственной линии для изготовления уличных свечей, которая разобрана и ждет отправки в Финляндию.
Владелец и руководитель Hansa Candle Харри Юхани Аалтонен стоит у части производственной линии для изготовления уличных свечей, которая разобрана и ждет отправки в Финляндию. Фото: Elmo Riig

Финский предприниматель Харри Юхани Аалтонен, который три десятилетия назад вместе с партнером выкупил Вильяндискую спичечную фабрику и преобразовал ее в успешный завод по производству свечей Hansa Candle, решился на новый шаг - перенос одной из производственных линий в Финляндию. По расчетам, это позволит снизить затраты на производство.

«Электричество», - одним словом объяснил Аалтонен причину, по которой производство свечей в Финляндии, несмотря на более высокие общие затраты, может оказаться экономически выгоднее, чем в Эстонии. По его словам, расчеты, сделанные в Excel, предстоит подтвердить на практике.

Производственную линию для уличных свечей, которую в 1997 году перевезли из Финляндии в Вильянди, в апреле этого года разобрали - теперь она ожидает отправки обратно в Финляндию. На новом месте линия снова заработает, будет нанято пять-шесть человек, и руководство посмотрит, насколько успешно удастся наладить работу там.

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