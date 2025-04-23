Высокие цены на электричество вынуждают эстонскую фабрику перевести часть производства в Финляндию

«Электричество», - одним словом объяснил Аалтонен причину, по которой производство свечей в Финляндии, несмотря на более высокие общие затраты, может оказаться экономически выгоднее, чем в Эстонии. По его словам, расчеты, сделанные в Excel, предстоит подтвердить на практике.

Производственную линию для уличных свечей, которую в 1997 году перевезли из Финляндии в Вильянди, в апреле этого года разобрали - теперь она ожидает отправки обратно в Финляндию. На новом месте линия снова заработает, будет нанято пять-шесть человек, и руководство посмотрит, насколько успешно удастся наладить работу там.