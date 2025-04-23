Высокие цены на электричество вынуждают эстонскую фабрику перевести часть производства в Финляндию

Финский предприниматель Харри Юхани Аалтонен, который три десятилетия назад вместе с партнером выкупил Вильяндискую спичечную фабрику и преобразовал ее в успешный завод по производству свечей Hansa Candle, решился на новый шаг - перенос одной из производственных линий в Финляндию. По расчетам, это позволит снизить затраты на производство.
«Электричество», - одним словом объяснил Аалтонен причину, по которой производство свечей в Финляндии, несмотря на более высокие общие затраты, может оказаться экономически выгоднее, чем в Эстонии. По его словам, расчеты, сделанные в Excel, предстоит подтвердить на практике.