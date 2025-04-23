В Пеэтри заложен краеугольный камень крупнейшего в странах Балтии автосалона

Новый дилерский центр Toyota будет построен на участке по адресу Вягева теэ, 2 - рядом с Тартуским шоссе - и в новом центре будет предлагаться современное и удобное обслуживание для покупателей как новых, так и подержанных автомобилей.

В здании площадью более 12 000 кв.м. разместятся торговые и сервисные помещения Toyota, современный выставочный зал подержанных автомобилей, ремонтные мастерские, склады и парковочный гараж.

Дилерский центр будет соответствовать новейшим стандартам Toyota, а при его строительстве особое внимание уделяется энергоэффективности и экологической устойчивости. Для нового здания будут ходатайствовать о получении международного сертификата LEED GOLD, а также оно будет соответствовать классу энергоэффективности А.

По словам исполнительного директора Amserv Grupp Рене Варека, речь идет о существенном шаге для предприятия.

«Мы долго искали новое место в Таллинне, поскольку наши исторические помещения на Пярнуском шоссе больше не отвечают сегодняшним ожиданиям. Новое представительство позволит нам предложить еще более качественный клиентский опыт и перенести все услуги в современную и просторную среду», - сказал Варек.

Новый центр Amserv Tallinn является частью более широкого инвестиционного плана компании. «Хотя в последние годы авторынок был нестабильным, в начале 2025 года мы открыли новые дилерские центры в Пярну и Пайде. Наша цель - смотреть в будущее и инвестировать в клиентский опыт и современное обслуживание», - добавил Варек.