В Пеэтри заложен краеугольный камень крупнейшего в странах Балтии автосалона

Сегодня в Пеэтри был заложен краеугольный камень нового автосалона Amserv Tallinn, строительство которого будет завершено летом 2026 года. Новое представительство станет крупнейшим в странах Балтии.
Новый дилерский центр Toyota будет построен на участке по адресу Вягева теэ, 2 - рядом с Тартуским шоссе - и в новом центре будет предлагаться современное и удобное обслуживание для покупателей как новых, так и подержанных автомобилей.
В здании площадью более 12 000 кв.м. разместятся торговые и сервисные помещения Toyota, современный выставочный зал подержанных автомобилей, ремонтные мастерские, склады и парковочный гараж.
Дилерский центр будет соответствовать новейшим стандартам Toyota, а при его строительстве особое внимание уделяется энергоэффективности и экологической устойчивости. Для нового здания будут ходатайствовать о получении международного сертификата LEED GOLD, а также оно будет соответствовать классу энергоэффективности А.
По словам исполнительного директора Amserv Grupp Рене Варека, речь идет о существенном шаге для предприятия.
«Мы долго искали новое место в Таллинне, поскольку наши исторические помещения на Пярнуском шоссе больше не отвечают сегодняшним ожиданиям. Новое представительство позволит нам предложить еще более качественный клиентский опыт и перенести все услуги в современную и просторную среду», - сказал Варек.
Новый центр Amserv Tallinn является частью более широкого инвестиционного плана компании. «Хотя в последние годы авторынок был нестабильным, в начале 2025 года мы открыли новые дилерские центры в Пярну и Пайде. Наша цель - смотреть в будущее и инвестировать в клиентский опыт и современное обслуживание», - добавил Варек.
Девелопером в данном проекте при финансировании Coop Pank выступает инвестиционная компания в сфере недвижимости Capital Mill.
«Мы рады сотрудничать с предприятием, которое имеет четкое видение и желание создать нечто большее, чем просто еще одно здание. Новый центр Amserv станет объектом, сочетающим в себе современную архитектуру, устойчивое развитие и долгосрочную ценность», - сказал партнер Capital Mill Танель Самуэль.
Исполнительный директор Toyota Baltic Марек Майде отметил вклад Amserv в постоянное улучшение обслуживания клиентов Toyota. По словам Майде, сильные позиции марки Toyota в Эстонии строятся не только на известном качестве бренда, надежности и широком ассортименте продукции, но и на работе местных дилерских центров, которые инвестируют в лучшее обслуживание клиентов и современную рабочую среду.
«Этот проект наглядно демонстрирует, как Amserv способствует повышению удовлетворенности клиентов, объединяя свой многолетний опыт с новой моделью обслуживания Toyota», - отметил Майде.