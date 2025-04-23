Ставка Euribor приближается к «магической границе»

Базовая процентная ставка большинства жилищных кредитов в Эстонии - 6-месячный Euribor - сегодня снизилась с 2,173 % до 2,104 %. Кредиты дешевеют, поскольку в мировой экономике царит неопределенность, и денежные рынки ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) ради сохранения конкурентоспособности экономики континента будет вынужден понизить базовые ставки еще несколько раз в этом году.