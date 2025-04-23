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Ставка Euribor приближается к «магической границе»

Перевод: Сергей Светлов
Падение ставок Euribor снижает затраты по кредитам, но на финансовых рынках по-прежнему сохраняется высокая неопределённость.
Падение ставок Euribor снижает затраты по кредитам, но на финансовых рынках по-прежнему сохраняется высокая неопределённость. Фото: Mihkel Maripuu

Процентная ставка денежного рынка - Euribor - в среду, 23 апреля, упала почти до отметки в два процента и теперь находится на уровне, который в последний раз наблюдался в октябре 2022 года.

Базовая процентная ставка большинства жилищных кредитов в Эстонии - 6-месячный Euribor - сегодня снизилась с 2,173 % до 2,104 %. Кредиты дешевеют, поскольку в мировой экономике царит неопределенность, и денежные рынки ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) ради сохранения конкурентоспособности экономики континента будет вынужден понизить базовые ставки еще несколько раз в этом году.

3-месячный Euribor опустился до 2,158 %, а 12-месячный - со вторничных 2,128 % до 2,022 % в среду. Главный аналитик банка Nordea в Финляндии Ян фон Герих написал в социальных сетях, что процентная ставка уже приближается к «магической границе» в 2%. «Сигналы, озвученные ЕЦБ на прошлой неделе, по-прежнему указывают на продолжение снижения базовой процентной ставки», - добавил он.

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