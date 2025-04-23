Спустя 34 года после убийства Игоря Талькова вынесен заочный приговор

Спустя 34 года после убийства эстрадного исполнителя Игоря Талькова вынесен заочный приговор.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в убийстве исполнителя его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана, сообщила в среду, 23 апреля, объединенная пресс-служба судов города.

13 лет колонии для бывшего директора Талькова

Проживающего за пределами РФ Шляфмана приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, его признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова, указывает ТАСС.

«Срок наказания Шляфману исчислять со дня его задержания на территории Российской Федерации и заключения его под стражу», - заявила судья Ирина Гречишко.

Ранее обвинение запросило для Шляфмана наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.

Гибель Игоря Талькова

Культовый музыкант эпохи перестройки Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года во время конфликта за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В этот день он должен был выступить после певицы Азизы, но охранник певицы Игорь Малахов потребовал от организаторов поменять исполнителей местами, чем вызвал недовольство команды Талькова.

В результате между певцом, Шляфманом и Малаховым началась драка.

По версии следствия, кикбоксер Малахов выхватил пистолет, сделал несколько выстрелов, после чего Шляфман отнял у него оружие и начал стрелять сам.

Одна из пуль при этом попала в Талькова, который скончался на месте.