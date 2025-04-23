Спустя 34 года после убийства Игоря Талькова вынесен заочный приговор

Виновным в убийстве Игоря Талькова в 1991 году был признан его директор Валерий Шляфман, проживающий в Израиле. Расследование дела было возобновлено в 2018 году.
Спустя 34 года после убийства эстрадного исполнителя Игоря Талькова вынесен заочный приговор.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в убийстве исполнителя его бывшего концертного директора Валерия Шляфмана, сообщила в среду, 23 апреля, объединенная пресс-служба судов города.
13 лет колонии для бывшего директора Талькова
Проживающего за пределами РФ Шляфмана приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, его признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова, указывает ТАСС.
«Срок наказания Шляфману исчислять со дня его задержания на территории Российской Федерации и заключения его под стражу», - заявила судья Ирина Гречишко.
Ранее обвинение запросило для Шляфмана наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.
Гибель Игоря Талькова
Культовый музыкант эпохи перестройки Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года во время конфликта за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
В этот день он должен был выступить после певицы Азизы, но охранник певицы Игорь Малахов потребовал от организаторов поменять исполнителей местами, чем вызвал недовольство команды Талькова.
В результате между певцом, Шляфманом и Малаховым началась драка.
По версии следствия, кикбоксер Малахов выхватил пистолет, сделал несколько выстрелов, после чего Шляфман отнял у него оружие и начал стрелять сам.
Одна из пуль при этом попала в Талькова, который скончался на месте.
Сам Шляфман все последующие годы настаивал, что настоящим убийцей был Малахов.
Через несколько месяцев после гибели певца он уехал в Израиль и с тех пор живет там под фамилией Высоцкий и занимается бизнесом, не имеющим отношения к эстраде.
В России Шляфмана подозревали в убийстве по неосторожности, но дело было приостановлено.
Дело об убийстве Талькова
Позже дело несколько раз возобновляли и закрывали вновь.
После просьб вдовы певца Татьяны Тальковой глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в 2021 году пообещал взять расследование под личный контроль, а статья в отношении Шляфмана была переквалифицирована на более тяжкую - с непредумышленного убийства на преднамеренное.
Возобновившееся в 2018 году расследование было завершено в июне 2024 года.
Выдача из Израиля в Россию возможна, но происходит крайне редко.
Предыдущие попытки российских следственных органов провести следственные действия в отношении Шляфмана были безуспешными.