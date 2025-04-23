На инфочасе Рийгикогу обсудили выращивание клубники

На инфочасе в Рийгикогу депутат Лаури Лаатс отметил, что эстонские производители ягод находятся в неравных конкурентных условиях со своими ближайшими соседями, поскольку в Эстонии разрешен только один вид пестицидов, в то время как в соседних странах – восемь.

«Польская, латвийская и литовская клубника также представлены на нашем рынке, и, разумеется, наша клубника по этой причине стоит дороже. Это действительно бьет по конкурентоспособности», - объяснил Лаатс и спросил, как правительство планирует решать эту проблему.

Премьер-министр Кристен Михал согласился с тем, что можно было бы рассмотреть использование пестицидов на региональной основе. «Вполне логично, что если использование определенных пестицидов разрешено на аналогичных рынках или в аналогичных регионах, например в Финляндии, Латвии, Литве, Польше, то почему различия по странам должны быть столь значительными? Ведь конкурентная среда немного шире. Безусловно, необходимо обсуждать конкурентоспособность эстонских сельскохозяйственных производителей в ходе подобных дебатов», - отметил он.

Михал уточнил, что ограничения на использование пестицидов установлены Европейским союзом. «Это обусловлено европейскими правилами. К сожалению, эти правила – неблагоприятны. Эти правила следует изменить, или, по крайней мере, мы должны внести свои предложения по их изменению», - сказал он. Михал добавил, что при правительстве был создан совет предпринимателей, в который входят представители различных сфер жизни, в том числе предприниматели, связанные с сельским и лесным хозяйством. Их задача - вносить предложения, которые позволили бы сделать жизнь предпринимателей проще.

Премьер-министр также ответил на вопрос Мартина Хельме о социализме в правом правительстве, на вопрос Рейли Ранд о гендерном разрыве в зарплатах, на вопрос Урмаса Рейнсалу о влиянии политики правительства на общество, на вопрос Райна Эплера о ремонте правительства и на вопрос Хельмен Кютт о финансовом положении.