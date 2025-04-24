Не хватает квалификации, ответственности, водительских прав: с какими проблемами сталкиваются работодатели Ида-Вирумаа

Вечером во вторник в Нарве прошла ярмарка труда, организованная Кассой по безработице, где приняли участие работодатели, учебные центры и соискатели. Десятки компаний и организаций представили вакансии, от поваров до мастеров на заводах, а также курсы для тех, кто хочет освоить новую профессию. Но главная проблема, озвученная почти всеми, - нехватка квалифицированных специалистов и сложности с поиском ответственных работников.
На ярмарку приходили не только за работой для себя. Молодая нарвитянка Влада сопровождала бабушку. «Нам вообще сказали посмотреть на сайте Кассы по безработице. Походу, там действительно проще найти вакансии! Здесь совсем сумбурно» - сказала девушка.
Действительно, цифровые платформы, такие как сайт Кассы по безработице, становятся важным инструментом при поиске работы, хотя личные встречи на ярмарке тоже остаются востребованными.
« После пандемии COVID-19 мы перешли в виртуальный формат, но поняли, что людям нужны и очные возможности. Поэтому ярмарки в Ида-Вирумаа проходят дважды в год: весной и осенью, в Йыхви и в Нарве. Они особенно важны для местных жителей, которые, возможно, не владеют свободно эстонским языком или опасаются использовать цифровые сервисы. Работодатели нашего региона тоже привыкли к личным встречам, считая их более эффективными», - сказал Rus.Postimees сотрудник Кассы по безработице Павел Гордиевский.
Ярмарка проходила в торговом центре Astri, посетителей было немало. Участие приняли около 20 работодателей. «Представлены не все - только те, кто готов участвовать очно, около 20–30 компаний, включая колледжи. Это меньше, чем в онлайн-формате. По сравнению с прошлым годом число участников примерно то же, хотя некоторые компании отказываются в последний момент из-за нехватки времени или других причин. Мы всегда приглашаем больше работодателей, но присутствуют только самые заинтересованные», - пояснил Гордиевский.
Возраст соискателей работы был совершенно разный - были и совсем молодые люди, и пожилые, и даже люди с ограниченными возможностями. «Я сейчас заканчиваю школу и на следующий год не собираюсь никуда поступать, хочу год поработать. Пришел посмотреть, что тут предлагают, но для меня, кажется, ничего. Я бы хотел что-то связанное с компьютерами», - говорит молодой парень по имени Андрей.
Работодатели представили широкий спектр вакансий, но требования к кандидатам высоки. Так, например, детский сад «Пингвин» ищет учителя с С1 и логопеда с зарплатой 1840 евро брутто. «Найти сложно, особенно логопедов - это проблема всей Эстонии», - говорит представитель детского сада.
Ресторан «Хачапури» нуждается в поварах с опытом. «Шеф-повар есть, но нужны помощники. Берем и без опыта, но не справляются, хотя желающих много», - поделился сотрудник ресторана.
NPM Silmet OÜ, международное химическое предприятие в Силламяэ, предлагает вакансии производственного работника и электрика без требования эстонского языка и с обучением на месте. «На наши позиции легче найти работников, так как не нужно специальное образование», - отметили они.
Искали операторов станков, маляров, ногтевых техников. Предприятие Ecopood OÜ нужен складской работник и установщик окон в Йыхви с пятидневным графиком. Компания Gobus ищет водителей, готовых к сменам с 4:40 утра до часу ночи. Наталья, их представитель, подчеркнула, что одно из главных качеств, которыми должен обладать водитель - это терпение. «Людей надо терпеть, работать с ними трудно. Все мы видим в новостях, как иногда ведут себя пассажиры», - подчеркнула она.
Не хватает нужных навыков
Работодатели единодушны: найти квалифицированных и ответственных работников - главная трудность. Яна из SAL Metall OÜ рассказала, что вакансий много, но нужны навыки, сертификаты, здоровье и ответственное отношение к работе. Оплата - от 10 до 13 евро в час брутто.
«Люди подают заявки, но отсеиваются, например, из-за отсутствия водительских прав, а мы не можем предоставить транспорт», - сказала она. Анита из Ecopood OÜ добавила, что проблема у всех одна - нехватка квалификации, ответственности и опыта. «Эстонский язык хотя бы на базовом уровне тоже нужен, чтобы общаться с клиентами», - сказала одному из интересовавшихся вакансиями.
Были возможности не только найти работу, но и возможности дополнительно обучения. Нарвский профессиональный учебный центр и местный колледж Тартуского университета предлагали бесплатные курсы для взрослых на русском и эстонском языках в Нарве и Йыхви по управлению, социальной работе, педагогике и образованию.
«По социальной работе часто приходят за дополнительным обучением», - отметила работник колледжа Татьяна. Курсы бесплатны при условии посещения, иначе предусмотрен штраф. Профессиональный учебный центр ориентирован на тех, кто заканчивает восемь классов, гимназию или хочет сменить профессию.
Анна, его представитель, пояснила, что взрослые часто приходят переобучаться, например, после сокращений. «Мы единственные в регионе, кто предлагает профессиональное образование», - добавила она. Есть и платные курсы по техническим и другим направлениям.
Среди искавших работу было много мужчин среднего возраста, которые обладали техническими навыками. Были и женщины, их интересовали вакансии педагогов, однако многие расспрашивали и про более «мужские». Одна женщина активно интересовалась, может ли она попробовать податься на место работника склада. «Насколько тяжело? Боюсь, не справлюсь физически», - переживала она. Ответ был честным: «Потрудиться придется, обязанностей много».
По словам Гордиевского, технические профессии сейчас наиболее востребованы, что видно по вакансиям на сайте Кассы по безработице. «Наш регион - промышленный, и нужны специалисты с высокой квалификацией: инженеры, операторы оборудования, технические работники. Проблема в том, что рабочих мест много, но соискатели, стоящие на учете в Кассе, часто не обладают нужными навыками», - подытожил он.
Он добавил, что этот разрыв между требованиями работодателей и уровнем подготовки безработных растет. «Например, через две недели завод может запросить 50 мехатроников для нового оборудования. Подготовить 50 человек за такой срок невозможно - обучение, госпоставка и сертификация занимают время. В то же время работодатели могут нанять иностранную рабочую силу, например, через фирмы-посредники», - сказал он.
Такие компании проводят тесты, подтверждают квалификацию и предоставляют работников по сертификатам. Это решает проблему: завод получает сотрудников, государство - налоги, производство продолжается.
«Но местные безработные остаются в стороне, так как им не хватает навыков. Чтобы сократить этот разрыв, Касса предлагает программы обучения и поддержки. На нашем сайте доступно много различных услуг, включая субсидии на переквалификацию, чтобы помочь людям вернуться на рынок труда», - подчеркнул сотрудник кассы.
Мария, пенсионерка, уходила с ярмарки явно разочарованная. «На пенсию особо не проживешь сейчас, поэтому решила посмотреть, может, что предлагают дельного. Но для меня нет ничего - я уже многое делать не могу, зрение не то, здоровья мало. А чтобы в садик пойти, у меня эстонского нет», - рассказала она.