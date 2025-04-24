Не хватает квалификации, ответственности, водительских прав: с какими проблемами сталкиваются работодатели Ида-Вирумаа

На ярмарку приходили не только за работой для себя. Молодая нарвитянка Влада сопровождала бабушку. «Нам вообще сказали посмотреть на сайте Кассы по безработице. Походу, там действительно проще найти вакансии! Здесь совсем сумбурно» - сказала девушка.

Действительно, цифровые платформы, такие как сайт Кассы по безработице, становятся важным инструментом при поиске работы, хотя личные встречи на ярмарке тоже остаются востребованными.

« После пандемии COVID-19 мы перешли в виртуальный формат, но поняли, что людям нужны и очные возможности. Поэтому ярмарки в Ида-Вирумаа проходят дважды в год: весной и осенью, в Йыхви и в Нарве. Они особенно важны для местных жителей, которые, возможно, не владеют свободно эстонским языком или опасаются использовать цифровые сервисы. Работодатели нашего региона тоже привыкли к личным встречам, считая их более эффективными»​, - сказал Rus.Postimees сотрудник Кассы по безработице Павел Гордиевский.

Ярмарка проходила в торговом центре Astri, посетителей было немало. Участие приняли около 20 работодателей. «Представлены не все - только те, кто готов участвовать очно, около 20–30 компаний, включая колледжи. Это меньше, чем в онлайн-формате. По сравнению с прошлым годом число участников примерно то же, хотя некоторые компании отказываются в последний момент из-за нехватки времени или других причин. Мы всегда приглашаем больше работодателей, но присутствуют только самые заинтересованные»​, - пояснил Гордиевский.