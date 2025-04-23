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Силы обороны хотят повысить выплаты срочникам и действующим военнослужащим

Перевод: Сергей Светлов
Начальник Генерального штаба Сил обороны, генерал-майор Вахур Карус.
Начальник Генерального штаба Сил обороны, генерал-майор Вахур Карус. Фото: Margus Ansu

Силы обороны направили Министерству обороны предложение об увеличении выплат действующим военнослужащим, резервистам и срочникам, сообщил ERR.

Начальник Генерального штаба Сил обороны, генерал-майор Вахур Карус рассказал, что если еще пять лет назад средняя зарплата военнослужащего превышала среднюю по стране на 30 процентов, то сейчас она опустилась до уровня средней зарплаты.

«Мы хотим вернуться к тому, чтобы зарплата была на 30 процентов выше среднего по Эстонии», - заявил Карус.

Он добавил, что Силы обороны хотят также повысить пособие срочникам на 30 процентов и привязать его к индексу потребительских цен, а также поднять выплаты резервистам, поскольку они устарели.

Подробнее читайте на новостном портале ERR.

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