АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Десоветизация публичного пространства в Эстонии: освобождение национальной памяти от ужасов прошлого

Поэтому французы основали русский балет и театр, итальянцы создали русскую оперу и построили Петербург, немцы были наставниками русских инженеров, кораблестроителей и ученых, а русские художники и писатели считали Италию своим вторым домом. В русском языке более 20 процентов слов имеют иностранное происхождение. И никаких комплексов неполноценности русские по этому поводу не испытывали.

В XIX веке в России были попытки русофилов запретить иностранные слова, но успеха они не имели. Это только сегодня путинский режим запрещает все иностранное (кроме китайского) и переписывает историю, наделяя русскую нацию статусом миссионера, несущего прогнившему Западу свет истины и лекарство для духовного здоровья. Правда, вместо таблеток предлагают ядерную бомбу и вместо уколов обещают удары ракетами по Берлину, Варшаве и Брюсселю.

Духовная жизнь российского общества, как и во времена СССР, сегодня подчинена идее мирового доминирования. Но в СССР занимались экспортом мировой пролетарской революции, а в путинской России предлагают на экспорт проект не имеющего границ «Русского мира». Путин ведет гибридную войну против Запада, используя для этого и современную российскую культуру, и советские символы прошлого. И вот в этом заключается корень зла, который нужно безжалостно выкорчевать.

Война ценностей