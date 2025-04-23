АДВОКАТ На каком основании государство фотографирует наши автомобили?

Если полиция продолжит собирать данные о передвижении практически всех автомобилистов в Эстонии, даже тех, кто не нарушает закон, эта практика должна быть прозрачной и подконтрольной. При борьбе с преступностью нельзя забывать о праве граждан на частную жизнь, пишет, присяжный адвокат Марья Пильд-Фрайберг.
В ситуации, когда даже премьер-министр и министры заявляют прессе, что ничего не знают о полицейской базе данных, говорить какой-либо о прозрачности по отношению к обычным гражданам крайне затруднительно.
Еще недавно мы спорили о том, является ли установка сети камер с распознаванием лиц и автомобильных номеров чрезмерным вмешательством в частную жизнь. Однако теперь внимание заслуженно переключилось на деятельность полиции, которая уже многие годы остается в тени. Как сообщает Eesti Ekspress, у полиции существует база данных, содержащая огромный объем информации о передвижениях практически каждого жителя страны, вне зависимости от того, нарушал ли он закон. Система из 250 камер фиксирует номера автомобилей при их выезде и въезде в города, ежемесячно создавая более 20 миллионов записей. В результате автомобиль среднестатистического водителя оказывается в этой базе десятки раз за месяц.
Начнем с того, что, разумеется, у полиции есть право на проведение превентивных мер и обязанность делать все необходимое для поимки преступников. Но это не означает, что можно полностью игнорировать закрепленное в Конституции право на приватность и защиту персональных данных. Государство не вправе исходить из презумпции виновности всех граждан.
Первый и самый важный вопрос - каким законом полиция вообще наделена правом создавать такую базу данных с подобным содержанием и целями? Согласно Закону о полиции и погранохране, министр внутренних дел утвердил общий порядок ведения полицейских баз данных. Однако на уровне закона ни содержание, ни цели конкретной базы данных четко не определены. Это означает, что вопрос о необходимости и целях создания такой базы данных не обсуждался даже на уровне Рийгикогу, не говоря уже об общественности.
Второй важный момент - почему о самом факте существования этой базы данных известно так мало? В полиции действует внутренний порядок, регулирующий использование базы, но он помечен как секретный и доступен только для служебного пользования. При этом основной порядок ведения базы данных, утвержденный министром, практически не раскрывает конкретных деталей, оставляя многие вопросы без ответа.
Защита персональных данных - это область, которая не может быть полностью тайной. Напомним, что по большей части эта база содержит данные людей, не совершивших никаких правонарушений. В то же время закон требует от частных компаний крайне тщательно уведомлять каждое лицо о видеозаписи: нужно сообщать обо всех целях сбора, правовых основаниях обработки, операторе данных и многом другом. Если предприниматель эти требования игнорирует, его могут привлечь к ответственности, а также оштрафовать на значительные суммы. Почему же в случае государственных структур и частных компаний подход к требованиям прозрачности так разительно отличается, а использование базы данных становится практически государственной тайной
Это лишь некоторые из вопросов, которые возникают в связи с этой базой данных, и на самом деле их гораздо больше. Одно очевидно: для эффективной борьбы с преступностью полиция должна быть максимально прозрачной как в сборе данных о гражданах, так и в их хранении. Ведь даже самые благие намерения могут привести к неожиданным и порой нежелательным последствиям.