АДВОКАТ На каком основании государство фотографирует наши автомобили?

В ситуации, когда даже премьер-министр и министры заявляют прессе, что ничего не знают о полицейской базе данных, говорить какой-либо о прозрачности по отношению к обычным гражданам крайне затруднительно.

Еще недавно мы спорили о том, является ли установка сети камер с распознаванием лиц и автомобильных номеров чрезмерным вмешательством в частную жизнь. Однако теперь внимание заслуженно переключилось на деятельность полиции, которая уже многие годы остается в тени. Как сообщает Eesti Ekspress, у полиции существует база данных, содержащая огромный объем информации о передвижениях практически каждого жителя страны, вне зависимости от того, нарушал ли он закон. Система из 250 камер фиксирует номера автомобилей при их выезде и въезде в города, ежемесячно создавая более 20 миллионов записей. В результате автомобиль среднестатистического водителя оказывается в этой базе десятки раз за месяц.

Начнем с того, что, разумеется, у полиции есть право на проведение превентивных мер и обязанность делать все необходимое для поимки преступников. Но это не означает, что можно полностью игнорировать закрепленное в Конституции право на приватность и защиту персональных данных. Государство не вправе исходить из презумпции виновности всех граждан.