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Директор Института конъюнктуры: Эстония переживает кризис управления

Перевод: Сергей Светлов
Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп на ежегодной конференции пищевой промышленности.
Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп на ежегодной конференции пищевой промышленности. Фото: ERLEND STAUBR

В Эстонии уже давно говорят о различных кризисах - будь то кризис здравоохранения, COVID, кризис безопасности или кластерный кризис. Сегодня у нас нет оснований надеяться, что все пройдет само собой - у нас кризис управления на уровне правительства, заявил директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп на сегодняшней ежегодной конференции пищевой промышленности «Как сохранить конкурентоспособность?»

«Цитируя классиков: если бы кризис прошел, тогда можно было бы начинать управлять. Сейчас у нас кризис управления на уровне правительства - в достаточной степени нужные изменения не проведены. Вместо решений ведутся коалиционные переговоры. Энергетический план то есть, то его нет», - сказал Раудсепп

«Цель крайне неясна - доступная энергия, но что это значит? За энергию все равно нужно платить, а из-за этого снижается потребление других товаров, что еще больше сокращает экономику, - отметил он. - Долгое время мы занимались отрицанием проблем и надеялись, что плохие показатели улучшатся сами собой. Но этого не произошло».

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