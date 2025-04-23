Директор Института конъюнктуры: Эстония переживает кризис управления

В Эстонии уже давно говорят о различных кризисах - будь то кризис здравоохранения, COVID, кризис безопасности или кластерный кризис. Сегодня у нас нет оснований надеяться, что все пройдет само собой - у нас кризис управления на уровне правительства, заявил директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп на сегодняшней ежегодной конференции пищевой промышленности «Как сохранить конкурентоспособность?»
«Цитируя классиков: если бы кризис прошел, тогда можно было бы начинать управлять. Сейчас у нас кризис управления на уровне правительства - в достаточной степени нужные изменения не проведены. Вместо решений ведутся коалиционные переговоры. Энергетический план то есть, то его нет», - сказал Раудсепп