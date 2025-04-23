Директор Института конъюнктуры: Эстония переживает кризис управления

«Цитируя классиков: если бы кризис прошел, тогда можно было бы начинать управлять. Сейчас у нас кризис управления на уровне правительства - в достаточной степени нужные изменения не проведены. Вместо решений ведутся коалиционные переговоры. Энергетический план то есть, то его нет», - сказал Раудсепп

«Цель крайне неясна - доступная энергия, но что это значит? За энергию все равно нужно платить, а из-за этого снижается потребление других товаров, что еще больше сокращает экономику, - отметил он. - Долгое время мы занимались отрицанием проблем и надеялись, что плохие показатели улучшатся сами собой. Но этого не произошло».