Ср, 23.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Керсти Кальюлайд: не хотела бы слышать русскую нецензурную брань на спортивных площадках

Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд. Фото: Müncheni julgeolekukonverents

Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Керсти Кальюлайд сказала в передаче Otse uudistemajast, что насилие над спортсменами, как моральное, так и физическое, в наши дни неприемлемо, пишет Rus.ERR.

Калюлайд отметила, что не раз слышала у спортивных площадок русскоязычную брань, которую она не хочет слышать в эстонском обществе: «Для меня это выглядит так, будто мы никогда и не покидали Советский Союз, когда используем эти глупые русские выражения».

Одновременно президент ЭОК подчеркнула, что проблема насилия не связана лишь со спортом.

Комментируя начатое Эстонским баскетбольным союзом дисциплинарное производство в отношении тренера Пеэпа Пахва, Кальюлайд лишь отметила, что надеется, что Пахв впредь будет лучше выполнять свою работу.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх