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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Эстонию

Никол Пашинян
Никол Пашинян Фото: Caro / Ruffer/Caro / Ruffer

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье и понедельник посетит Эстонию с официальным визитом.

В ходе визита Пашинян встретится с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.

В ходе встречи в понедельник стороны обсудят вопросы безопасности, пути развития двусторонних отношений, отношения ЕС-Армения и сотрудничество в международных организациях.

Кроме того, премьер-министр Армении встретится с представителями армянской общины. Пашинян возложит цветы к мемориалу жертв коммунизма и ознакомится с достижениями Эстонии в области электронного государства.

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