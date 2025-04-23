Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Эстонию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье и понедельник посетит Эстонию с официальным визитом.
В ходе визита Пашинян встретится с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.
В ходе встречи в понедельник стороны обсудят вопросы безопасности, пути развития двусторонних отношений, отношения ЕС-Армения и сотрудничество в международных организациях.
Кроме того, премьер-министр Армении встретится с представителями армянской общины. Пашинян возложит цветы к мемориалу жертв коммунизма и ознакомится с достижениями Эстонии в области электронного государства.