Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Эстонию

В ходе визита Пашинян встретится с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.

В ходе встречи в понедельник стороны обсудят вопросы безопасности, пути развития двусторонних отношений, отношения ЕС-Армения и сотрудничество в международных организациях.