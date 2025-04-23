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Проект последнего волеизъявления пациента в конце жизни прошел в Рийгикогу первое чтение

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

В среду в Рийгикогу прошел первое чтение проект поправок о последнем волеизъявлении пациента, в конце жизни желающего отказаться от медицинской помощи, продлевающей жизнь.

Согласно инициированному правительством проекту поправок к Закону об организации медицинских услуг, совершеннолетние лица, обладающие полной дееспособностью и способные принимать решения, а также люди с ограниченной дееспособностью смогут составить заявление о желании прекратить жизнь, если врач сочтет их компетентными принимать решения относительно своего здоровья.

Обязательная консультация с врачом обеспечит тщательное обдумывание решения. При желании пациент сможет впоследствии изменить или отозвать свое волеизъявление. Волеизъявление составляется в цифровой форме в информационной системе здравоохранения, в исключительных случаях - на бумаге, если человек не владеет цифровыми технологиями; в этом случае данные вносит медицинский работник.

В соответствии с законопроектом, в акте волеизъявления можно будет указать, какие медицинские услуги человек желает получить в конце жизни или от каких отказаться. В завещании можно отказаться от всех медицинских услуг, продлевающих жизнь, таких как реанимация, искусственное дыхание, кормление через трубку, диализ, применение антибиотиков, химиотерапии и хирургического вмешательства.

Отказ связан с наступлением медицинского состояния, описанного в завещании, которое фиксируется врачом и является обязательным условием для исполнения завещания. Вместе с тем, акт волеизъявления не дает возможности пожелать эвтаназии, то есть, ассистируемого самоубийства.

Вступление закона в силу запланировано на 1 января 2027 года, чтобы дать достаточно времени для развития соответствующих информационных технологий, обучения врачей и информирования общественности.

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