Крым российский? Какие угрозы несет признание аннексии

Сразу несколько влиятельных западных СМИ в последние дни сообщили, что США передали Киеву и европейским союзникам свои предложения по прекращению огня в войне РФ против Украины. Если верить источникам журналистов, план Вашингтона, в частности, предусматривает официальное признание российского контроля над аннексированным украинским полуостровом Крым. Одними из первых о такой инициативе сообщило информагентство Bloomberg, впоследствии также телеканал CNN, газета Washington Post и газета деловых кругов The Wall Street Journal.

Конфиденциальный документ о статусе Крыма

В материалах СМИ указывалось, что во время недавней встречи в Париже американские чиновники передали Киеву конфиденциальный документ с набором предложений США по прекращению боевых действий. Одним из ключевых его пунктов вероятно было признание за Россией Крыма, аннексированного Москвой после операции по захвату полуострова в 2014 году.

Теперь, по данным источников, в США ожидают ответа украинской стороны. Его, по данным СМИ, американцы ожидали услышать после встречи дипломатов в Лондоне в среду, 23 апреля. В то же время, как стало известно, статус встречи в целом был понижен: топ-дипломаты из Германии, Великобритании, Франции и Украины отменили свое участие в лондонских переговорах на высоком уровне. Отменил свое участие в мероприятии и госсекретарь США Марко Рубио.