Крым российский? Какие угрозы несет признание аннексии

По данным ряда западных СМИ, США якобы готовы признать российский контроль над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Какие риски это несет? Об этом пишет Deutsche Welle.
Сразу несколько влиятельных западных СМИ в последние дни сообщили, что США передали Киеву и европейским союзникам свои предложения по прекращению огня в войне РФ против Украины. Если верить источникам журналистов, план Вашингтона, в частности, предусматривает официальное признание российского контроля над аннексированным украинским полуостровом Крым. Одними из первых о такой инициативе сообщило информагентство Bloomberg, впоследствии также телеканал CNN, газета Washington Post и газета деловых кругов The Wall Street Journal.
Конфиденциальный документ о статусе Крыма
В материалах СМИ указывалось, что во время недавней встречи в Париже американские чиновники передали Киеву конфиденциальный документ с набором предложений США по прекращению боевых действий. Одним из ключевых его пунктов вероятно было признание за Россией Крыма, аннексированного Москвой после операции по захвату полуострова в 2014 году.
Теперь, по данным источников, в США ожидают ответа украинской стороны. Его, по данным СМИ, американцы ожидали услышать после встречи дипломатов в Лондоне в среду, 23 апреля. В то же время, как стало известно, статус встречи в целом был понижен: топ-дипломаты из Германии, Великобритании, Франции и Украины отменили свое участие в лондонских переговорах на высоком уровне. Отменил свое участие в мероприятии и госсекретарь США Марко Рубио.
До того, как об этом стало известно, еще в начале недели, журналисты поинтересовались у президента США об упомянутых публикациях в СМИ относительно возможности признания Крыма российской территорией. Дональд Трамп не подтвердил, но и не опроверг данные прессы. «Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня. Но у нас были очень хорошие встречи», - сказал тогда он.
Как отреагировали в Украине
За более чем 11 лет, прошедших со времени аннексии полуострова в марте 2014 года, СМИ уже неоднократно спекулировали на крымской тематике. В этот раз официальные лица в Киеве с комментариями не торопились. Одним из первых на информацию западной прессы отреагировал глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В интервью «Радио Свобода» он предположил, что посредством таких посланий администрация Дональда Трампа «тестирует руководство и политикум Украины, организуя разные »вбросы« на тему территориальных уступок со стороны Украины, без которых, мол, невозможно будет завершить российско-украинскую войну и достичь устойчивого мира».
Впоследствии отреагировали и в Офисе президента Украины. Украинская делегация на переговорах с США не обсуждала признание Крыма российским и не соглашалась с этим, заверил советник главы ОП Сергей Лещенко в эфире национального телемарафона.
Поставить точку в этой дискуссии явно желал президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопросы журналистов в Киеве вечером 22 апреля, он сказал, что Украина не согласится на признание оккупации АР Крым. «Крым мы можем не обсуждать... Украина не признает юридически оккупацию Крыма, это вне нашей конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Этого не будет», - подчеркнул Зеленский.
Какие риски несет в себе признание аннексии Крыма
Впрочем, какие потенциальные угрозы нес бы в себе такой шаг? В американском Институте Роберта Лансинга по исследованиям глобальных угроз и изучению демократий (RLI), названном в честь 42-го госсекретаря США, решили подробно проанализировать риски признания аннексии Крыма.
В ходе многоуровневого анализа там определили три основные угрозы для международного порядка. В целом в RLI уверены, что признание аннексии Крыма стало бы «сейсмическим сдвигом во внешней политике США, ознаменовав отрыв от десятилетий правовых принципов защиты территориальной целостности». Обозреватели Института поясняют: во-первых, признание аннексии Крыма стало бы стратегическим ударом по международному правопорядку, поскольку это подорвало бы принцип территориальной целостности, закрепленный в международном праве, и ослабило бы установившийся после Второй мировой войны правовой порядок. Это побудило бы другие авторитарные государства, например Китай или Турцию, к территориальному ревизионизму.
Во-вторых, это привело бы к отчуждению союзников в западном лагере: Украина расценила бы такой шаг как измену, а НАТО и ЕС, особенно страны Восточной Европы, восприняли бы это как капитуляцию перед российской агрессией.
Третий пункт - последствия для внутренней политики в США. Такой шаг спровоцировал бы двухпартийную негативную реакцию и поднял бы вопрос о подлинной мотивации Трампа, особенно ввиду спекуляций о его возможных давних связях с Москвой, которые сам Трамп, впрочем, всегда отрицал.
Как бы то ни было, предупреждают в RLI, такой шаг имел бы далекоидущие последствия и серьезно подорвал бы доверие к США в вопросе отстаивания демократии и верховенства права во всем мире, особенно среди стран, уязвимых к авторитарному давлению.
«Признание аннексии Крыма создало бы самый опасный прецедент»
Такую оценку потенциальных угроз разделяет украинский политолог Владимир Фесенко. В эфире «DW Новости Шоу» он отметил, что Крым - «это »красная линия«, это абсолютно неприемлемо для Украины». Фесенко также считает, что юридическое признание Крыма «создало бы самый опасный прецедент, кстати, не только для нас (Украины. - Ред.), но и для всего мира», учитывая, например, аппетиты КНР относительно Тайваня и не только. Вместе с тем, Фесенко предполагает, что понижение статуса переговоров в Лондоне означают, что те предложения, о которых сообщали СМИ, были фактически отвергнуты и реализованы уже не будут.
В свою очередь, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Андраш Рац также не ожидает теперь быстрого прорыва в дипломатии. «Не удивляет то, что украинская сторона отвергла предложение США, поскольку это требовало бы официального признания аннексии Крыма, отказа от своей территории и де-факто согласия на оккупацию Россией (земель. - Ред.), занятых с февраля 2022 года», - подытожил политолог в интервью DW.
После того, как встреча в Лондоне явно не задалась, обозреватели теперь пытаются предугадать, какую линию выберет Вашингтон. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс 23 апреля заявил, что как Украине, так и России все же придется отказаться от части территории, которую сейчас контролирует каждая из сторон. По словам Вэнса, США сделали «очень четкое предложение» России и Украине. Он предупредил, что «пришло время либо им (России и Украине. - Ред.) сказать »да«, либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса».