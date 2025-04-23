АНАЛИЗ «Отечество» на распутье, у Центристов – подъем

Все три ведущие социологические компании Эстонии - Институт общественных исследований совместно с Norstat, Emor и Turu-uuringud - фиксируют снижение рейтинга «Отечества» в апреле. Несмотря на различия в процентах поддержки, тренд остается неизменным: популярность партии продолжает падать.
Аналогичная ситуация и с ростом поддержки Центристской партии - все три агентства фиксируют его. Таким образом, в вопросе падения рейтинга «Отечества» и повышения популярности Центристской партии социологи единодушны. Однако в отношении других партий такого согласия нет.