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АНАЛИЗ «Отечество» на распутье, у Центристов – подъем

Михаил Кылварт и Урмас Рейнсалу.
Михаил Кылварт и Урмас Рейнсалу. иллюстрация: Postimees

Все три ведущие социологические компании Эстонии - Институт общественных исследований совместно с Norstat, Emor и Turu-uuringud - фиксируют снижение рейтинга «Отечества» в апреле. Несмотря на различия в процентах поддержки, тренд остается неизменным: популярность партии продолжает падать.

Аналогичная ситуация и с ростом поддержки Центристской партии - все три агентства фиксируют его. Таким образом, в вопросе падения рейтинга «Отечества» и повышения популярности Центристской партии социологи единодушны. Однако в отношении других партий такого согласия нет.

Например, по данным Института общественных исследований и Norstat (ÜUI-Norstat), а также Turu-uuringud, у Партии реформ наблюдается небольшой рост, в то время как Emor фиксирует легкое снижение. Что касается EKRE, ÜUI-Norstat показывает спад, а Turu-uuringud и Emor - незначительное повышение.

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