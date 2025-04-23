АНАЛИЗ «Отечество» на распутье, у Центристов – подъем

Аналогичная ситуация и с ростом поддержки Центристской партии - все три агентства фиксируют его. Таким образом, в вопросе падения рейтинга «Отечества» и повышения популярности Центристской партии социологи единодушны. Однако в отношении других партий такого согласия нет.

Например, по данным Института общественных исследований и Norstat (ÜUI-Norstat), а также Turu-uuringud, у Партии реформ наблюдается небольшой рост, в то время как Emor фиксирует легкое снижение. Что касается EKRE, ÜUI-Norstat показывает спад, а Turu-uuringud и Emor - незначительное повышение.