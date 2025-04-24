«Просто нас много»: майор полиции ответил на вопросы о тотальном контроле на дорогах

– К сожалению, да... На самом деле, плох тот водитель, который не нарушает ПДД только тогда, когда видит патрульную машину или дорожную камеру. По этой причине, возможно, и ДТП у нас так много.

– Проверяют ли во время полицейских рейдов водителей мини-мопедов, велосипедов, самокатов?

– В ноябре немного изменился закон. Теперь в алкогольном опьянении нельзя управлять ни велосипедом, ни мопедом, ни самокатом. Надзором занимается город или муниципальная полиция. Однако, если дорожная полиция в ходе рейда либо патрулирования видит нарушение, мы обязательно вмешиваемся.

ДТП с этими транспортными средствами, к сожалению, происходят постоянно, практически каждый день. Мы видим, что маленькие дети ездят на самокатах, не используя никакой-то защитной атрибутики – ни перчаток, ни шлемов, вообще ничего. Это всё очень опасно.

– Сейчас на дорогах Таллинна снова стали заметны машины, не обозначенные как полицейские, которые следят за участниками движения инкогнито и в случае нарушений включают мигалки. Будет ли этот подход в совокупности с разными рейдами активно практиковаться?

– Мы стараемся быть везде и как можно чаще – в зависимости от наличия ресурса. Полицейские машины, работающие инкогнито, были всегда на наших дорогах, это разрешено законом. Конечно, они будут работать и дальше.

– Полицию не перестает удивлять то, как много нетрезвых водителей оказывается за рулем. Какие наказания к ним применяются?