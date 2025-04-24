«Просто нас много»: майор полиции ответил на вопросы о тотальном контроле на дорогах

- За день отстранено 40 нетрезвых водителей
- Уголовная степень опьянения – не редкость
- Усиленный контроль на дорогах сохранится
Полиция в усиленном режиме контролирует водителей. Проверки длятся уже несколько недель. Какие результаты приносит тотальный контроль? Фиксируется ли снижение ДТП?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции, майор полиции Вячеслав Шаталов.
Выдержки из беседы:
– Что происходит? Полиция объявила тотальный контроль на дорогах?
– Тотальный контроль мы не объявляли. Просто в длинные праздники и выходные полиция всегда работает в усиленном составе. В такие периоды нас гораздо больше, ресурсов выделяется тоже больше. Естественно, мы следим за ситуацией на дорогах.
Как правило, в период длинных выходных люди, к сожалению, начинают злоупотреблять алкогольными напитками и садиться за руль. И практически каждый такой рейд приносит плачевные результаты.
Например, только за минувшее воскресенье по всей Эстонии было отстранено 40 нетрезвых водителей.
Точно так же было в начале апреля. Мы проводили дорожную толоку, во время которой проверяются проблемные места, о которых сообщили в полицию сами жители. Мы контролируем скорость, «продуваем» водителей (имеются в виду рейды «Дуют все!» – прим.ред.). Приходится констатировать, что количество пьяных водителей очень-очень большое.
Я отвечаю за Ида-Харьюское отделение полиции, которое контролирует территорию начиная от центра Таллинна и заканчивая городом Локса. На этом участке за три дня было проверено около 7 тысяч человек, выявлено 28 алкогольных опьянений.
– Фиксируется ли снижение ДТП после таких проверок и на фоне суровых наказаний?
– Количество ДТП остается приблизительно одинаковым.
– Тотальные проверки и удвоившиеся штрафы не особо-то влияют на количество нарушений?
– К сожалению, да... На самом деле, плох тот водитель, который не нарушает ПДД только тогда, когда видит патрульную машину или дорожную камеру. По этой причине, возможно, и ДТП у нас так много.
– Проверяют ли во время полицейских рейдов водителей мини-мопедов, велосипедов, самокатов?
– В ноябре немного изменился закон. Теперь в алкогольном опьянении нельзя управлять ни велосипедом, ни мопедом, ни самокатом. Надзором занимается город или муниципальная полиция. Однако, если дорожная полиция в ходе рейда либо патрулирования видит нарушение, мы обязательно вмешиваемся.
ДТП с этими транспортными средствами, к сожалению, происходят постоянно, практически каждый день. Мы видим, что маленькие дети ездят на самокатах, не используя никакой-то защитной атрибутики – ни перчаток, ни шлемов, вообще ничего. Это всё очень опасно.
– Сейчас на дорогах Таллинна снова стали заметны машины, не обозначенные как полицейские, которые следят за участниками движения инкогнито и в случае нарушений включают мигалки. Будет ли этот подход в совокупности с разными рейдами активно практиковаться?
– Мы стараемся быть везде и как можно чаще – в зависимости от наличия ресурса. Полицейские машины, работающие инкогнито, были всегда на наших дорогах, это разрешено законом. Конечно, они будут работать и дальше.
– Полицию не перестает удивлять то, как много нетрезвых водителей оказывается за рулем. Какие наказания к ним применяются?
– Те, что установлены законодательством. При степени опьянения до 1,5 промилле предусмотрен штраф до 1200 евро, плюс лишение прав. Если больше 1,5 промилле, то возбуждается уголовное дело. В таком случае водителю грозит лишение свободы до трех лет или лишение прав.
– И такие случаи у нас тоже имеются?
– Абсолютно. Они регистрируются постоянно. В каждом рейде выявляются люди с уголовно наказуемой степенью опьянения. То есть, когда уровень алкоголя в крови превышает 1,5 промилле. Это очень много!
– Как часто водители оспаривают наказания?
– Бывает, что оспаривают. Однако нужно отметить, что при замере скорости ведется видеонаблюдение, то есть происходящее снимается. Благодаря этому видно, как работает сам радар. Фиксируется, что включен лазер, на кого он наставлен, чья скорость замеряется. То есть, радар не берет неизвестно чью машину. Полицейский видит, чью скорость он измеряет, есть подтверждающее видео.
Любой водитель может оспорить наказание. У него есть право в течение 15 дней обратиться в суд или оспорить протокол.
Как правило, водители в таких случаях ничего не добиваются. Единственное, что может чуть-чуть измениться сумма штрафа. Кстати, бывали такие случаи, когда патрульные полицейские на месте назначали одну сумму штрафа, а после обращения в суд она увеличивалась.
– Как долго продлятся массовые проверки на дорогах?
– Не согласен, что это массовые проверки. Просто нас много на дорогах. Мы стараемся как можно больше находиться на проблемных участках, о которых сами же жители нам и сообщают. Там ведутся замеры скорости.
Постараемся постоянно быть в таком режиме. Просто у патрульной службы есть еще другие обязанности, мы обслуживаем вызова и т.д. Это означает, что невозможно все время стоять на дороге и измерять скорость. Однако мы будем стараться, чтобы нас было много.
– Недавно наши СМИ сообщали, что ежемесячно камеры фиксируют на дорогах Эстонии 20 миллионов номерных знаков. По всей стране задействована система камер для распознавания автомобильных номеров. С какой целью?
– За эту сферу отвечает Таможенный департамент и криминальная полиция. Все камеры используются только для расследования тяжких преступлений. Данные сохраняются до полутора месяца.
Могу заверить, что патрульная служба подобные камеры не использует ни для дорожного надзора, ни для измерения скорости.
Подробнее в повторе!
- Чем обусловлены массовые проверки на дорогах?
- Выросли ли суммы поступлений за счет штрафов?
- Отрезвляет ли водителей суровое наказание?
- Как долго продлится режим повышенного контроля?
- СМИ сообщают, что полиция использует по всей Эстонии сеть камер распознавания автономеров. С какой целью?
- Ежемесячно камеры фиксируют 20 миллионов номерных знаков. Насколько это законно?