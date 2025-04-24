Студия Postimees: полиция объявила тотальные проверки на дорогах?

Полиция в усиленном режиме контролирует водителей. Проверки длятся уже несколько недель. Какие результаты приносит тотальный контроль? Фиксируется ли снижение ДТП?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции, капитан полиции Вячеслав Шаталов. Следите за беседой в 13:00!
- Чем обусловлены массовые проверки на дорогах?
- Выросли ли суммы поступлений за счет штрафов?
- Отрезвляет ли водителей суровое наказание?
- Как долго продлится режим повышенного контроля?
- СМИ сообщают, что полиция использует по всей Эстонии сеть камер распознавания автономеров. С какой целью?
- Ежемесячно камеры фиксируют 20 миллионов номерных знаков. Насколько это законно?