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Студия Postimees: полиция объявила тотальные проверки на дорогах?

Полиция в усиленном режиме контролирует водителей. Проверки длятся уже несколько недель. Какие результаты приносит тотальный контроль? Фиксируется ли снижение ДТП?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель патрульной группы Ида-Харьюского отделения полиции, капитан полиции Вячеслав Шаталов. Следите за беседой в 13:00!

  • Чем обусловлены массовые проверки на дорогах?
  • Выросли ли суммы поступлений за счет штрафов?
  • Отрезвляет ли водителей суровое наказание?
  • Как долго продлится режим повышенного контроля? 
  • СМИ сообщают, что полиция использует по всей Эстонии сеть камер распознавания автономеров. С какой целью? 
  • Ежемесячно камеры фиксируют 20 миллионов номерных знаков. Насколько это законно? 
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