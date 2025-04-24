- То есть для тебя, как для мэра, это тоже было неожиданно? Никто не предупредил?

- Да, честно говоря, это ненормальная ситуация. Все, с кем я сегодня говорила, разделяют мою точку зрения: так не делается. Руководство города узнает о таком из новостей - это неправильно.

- Почему это решение появилось именно сейчас?

- Решение пока не принято, оно будет обсуждаться правительством сегодня как часть военных инвестиций. Почему именно сейчас - вопрос к тем, кто его продвигает. Генерал-майор Мартин Херем, давший интервью, сказал, что база покажет присутствие государства и серьезное отношение к народу. Пресс-конференция по этому поводу запланирована тоже. Я советую задавать вопросы напрямую тем, кто принимает решение. Это связано с войной в Украине и укреплением обороноспособности Эстонии, но детали должен объяснить кабинет министров.

- Какие эмоции это вызвало у жителей Нарвы?

- У людей много эмоций, и они имеют на это право. Я пока не сталкивалась с массовыми реакциями, так как была занята другими делами, но жители задают вопросы на улицах и в магазинах: почему сейчас, почему так близко к границе, как это повлияет на Россию, что будет, если военная часть окажется в опасности?