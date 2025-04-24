Силы обороны Эстонии планируют построить военную базу в Нарве для размещения более 200 военнослужащих у границы с Россией. Неожиданная новость застала город врасплох, и мэр Катри Райк, узнавшая о ней из СМИ, надеется на дальнейшую прозрачность в коммуникации и ответы для жителей.
Сообщение о создании военной базы в Нарве, призванной укрепить восточную границу Эстонии на фоне войны в Украине, вызвало в приграничном городе смесь любопытства и тревоги. База, где разместятся более 200 эстонских и союзных военнослужащих, должна стать символом присутствия государства, заявил генерал-майор Вахур Карус.
Однако внезапная новость, объявленная без консультаций с местными властями, оставила руководство и жителей Нарвы в неведении о месте, сроках и последствиях проекта. В эксклюзивном интервью Rus.Postimees мэр Катри Райк выражает разочарование из-за отсутствия коммуникации.
- Насколько неожиданной была идея военной базы? Знала ли ты о ней заранее?
- Я узнала об этом из новостей, как и все в Эстонии. Идея военной части в Нарве обсуждалась давно, я помню эти разговоры еще с 1999 года, когда приехала в город. Тогда говорили о необходимости большего присутствия государства в Нарве, и военная база упоминалась как один из способов это показать.
Но 30 лет назад ситуация была другой. Сейчас главный вопрос - почему именно в Нарве и так близко к границе? Эти вопросы задают все, и я тоже их задаю. Проблема в плохой коммуникации: решение не обсуждалось заранее ни с городом, ни с жителями.
Сегодня я говорила с министром обороны, генерал-майором Карусом и Центром оборонных инвестиций, который будет заниматься базой. Пятого мая их представители приедут в Нарву, чтобы обсудить детали: что, где и когда. Это не значит, что база появится завтра. Пока нет договоров, только планирование и строительство, что займет время. Сегодня правительство обсудит этот вопрос, но я не понимаю, почему такие важные решения принимаются без обсуждения. Это ненормально.
- То есть для тебя, как для мэра, это тоже было неожиданно? Никто не предупредил?
- Да, честно говоря, это ненормальная ситуация. Все, с кем я сегодня говорила, разделяют мою точку зрения: так не делается. Руководство города узнает о таком из новостей - это неправильно.
- Почему это решение появилось именно сейчас?
- Решение пока не принято, оно будет обсуждаться правительством сегодня как часть военных инвестиций. Почему именно сейчас - вопрос к тем, кто его продвигает. Генерал-майор Мартин Херем, давший интервью, сказал, что база покажет присутствие государства и серьезное отношение к народу. Пресс-конференция по этому поводу запланирована тоже. Я советую задавать вопросы напрямую тем, кто принимает решение. Это связано с войной в Украине и укреплением обороноспособности Эстонии, но детали должен объяснить кабинет министров.
- Какие эмоции это вызвало у жителей Нарвы?
- У людей много эмоций, и они имеют на это право. Я пока не сталкивалась с массовыми реакциями, так как была занята другими делами, но жители задают вопросы на улицах и в магазинах: почему сейчас, почему так близко к границе, как это повлияет на Россию, что будет, если военная часть окажется в опасности?
Эти вопросы понятны, особенно на фоне ситуации в Украине. Если бы база была здесь с 90-х годов, отношение к этому было бы другим. В 1920-х в Нарве стояли тысячи солдат, в замке была военная часть, офицеры жили в городе - это воспринималось как часть нормальной жизни. Но сейчас мы живем в нервное время, и люди беспокоятся.
Я понимаю их и нахожусь между государством и горожанами. Нужно объединить эти стороны. Мы договорились с министром обороны, чтобы он нашел время встретиться с жителями и ответить на вопросы из первых уст.
- Сможет ли Нарва обеспечить жильем 200 военных?
- Сейчас в Нарве нет места, где могли бы разместиться 200 человек. Понадобится строить военный городок. Одновременно обсуждается создание центра подготовки кадров для Frontex, международной организации по охране границ, что тоже потребует новое здание на месте бывшего колледжа. Но где именно будет новый гарнизон - ответа пока нет и не может быть. Позитивная сторона в том, что база создаст рабочие места, привлечет людей, которые будут пользоваться городскими услугами, что оживит экономику. Это тоже нужно учитывать.
- Некоторые жители могут решить, что база означает угрозу. Что бы ты им сказала?
- Живите спокойно. Главнокомандующий и другие официальные лица каждые две недели повторяют: прямой военной угрозы для Эстонии нет. Ситуация напряженная из-за войны в Украине, и нужно быть готовыми к любым сценариям, но это не значит, что угроза выше, чем где-либо в Эстонии или в других европейских странах-соседях.
Мы на границе, видим Россию каждый день, поэтому чувствуем это острее. Прошу всех ждать дополнительной информации. Тридцатого апреля генерал-майор Вахур Карус посетит Нарву, будет пресс-конференция, где можно задать вопросы напрямую. Я сама буду встречаться с ответственными лицами, узнавать детали и информировать жителей.
- Почему решение было таким неожиданным и тихим?
Это неожиданно для всех, включая меня. Военные обсуждали это без участия города. Сегодня вопрос рассмотрят на заседании правительства, но о коммуникации нужно спрашивать их. Я сегодня задавала те же вопросы: почему мы узнали так поздно, где будет база, что планируется?
Для меня главное - объяснить людям, почему это делается. Решение задумывалось как шаг к укреплению государства, это часть защитного плана Эстонии, но из-за плохой коммуникации ситуация вызвала больше вопросов, чем ответов. Как обычно, хотели как лучше, а получилось как всегда.