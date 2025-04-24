Супер! Келли Сильдару, восстановившаяся после операции, снова на лыжах

У Сильдару, единственной представительницы Эстонии, завоевавшей медаль на Олимпийских играх 2022 года, в начале декабря прошлого года прооперировали правое колено. Теперь она опубликовала в социальных сетях видео, в котором показала свою поездку на лыжи к северным соседям в Леви.

«Я вернулась. Прошло почти пять месяцев после операции, и я снова на снегу. Конечно, я пока не могу делать прыжки и трюки, но просто кататься на лыжах мне сейчас тоже подходит. Я благодарна, что мое тело до сих пор сотрудничает со мной и позволяет делать то, что мне нравится», - сказала Сильдару.

Ранее Сильдару говорила, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут менее чем через год. Однако для этого мало просто восстановиться – необходимо еще и пройти квалификацию.

Олимпийский квалификационный период начался 1 июля прошлого года и завершится 18 января следующего года. Участие в зимних Олимпийских играх для Сильдару станет реальным, если она вернется на соревнования в конце этого года. Во всяком случае, надежда на участие в Олимпиаде сохраняется.