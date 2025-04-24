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Супер! Келли Сильдару, восстановившаяся после операции, снова на лыжах

Келли Сильдару.
Келли Сильдару. Фото: Tairo Lutter

Фристайлистка Келли Сильдару, в прошлом году получившая травму колена и перенесшая операцию, хорошо восстановилась. В среду она сообщила в социальных сетях, что снова встала на лыжи.

У Сильдару, единственной представительницы Эстонии, завоевавшей медаль на Олимпийских играх 2022 года, в начале декабря прошлого года прооперировали правое колено. Теперь она опубликовала в социальных сетях видео, в котором показала свою поездку на лыжи к северным соседям в Леви.

«Я вернулась. Прошло почти пять месяцев после операции, и я снова на снегу. Конечно, я пока не могу делать прыжки и трюки, но просто кататься на лыжах мне сейчас тоже подходит. Я благодарна, что мое тело до сих пор сотрудничает со мной и позволяет делать то, что мне нравится», - сказала Сильдару.

Ранее Сильдару говорила, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут менее чем через год. Однако для этого мало просто восстановиться – необходимо еще и пройти квалификацию.

Олимпийский квалификационный период начался 1 июля прошлого года и завершится 18 января следующего года. Участие в зимних Олимпийских играх для Сильдару станет реальным, если она вернется на соревнования в конце этого года. Во всяком случае, надежда на участие в Олимпиаде сохраняется.

Сильдару получила травму колена и в 2023 году. Тогда на восстановление ушло полтора года, однако после этой травмы ее врач Мадис Раху отметил, что нынешнее повреждение, возможно, было не таким серьезным, как предыдущее.

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