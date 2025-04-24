Победная серия «Левадии» прервалась из-за грубой ошибки

В первом поединке дня в Пярну встретились местный «Вапрус» и «Нарва Транс». Гости уже на шестой минуте вышли вперед благодаря голу Пьера Каборе. В середине первого тайма Шалва Бурджанадзе удвоил преимущество «Транса» – 2:0.

Второй тайм активнее начал «Пярну». На 50-й минуте центральный защитник «Транса» Шалва Бурджанадзе сфолил на Хенри Вялья, который выходил один на один с вратарем. Вялья сам реализовал пенальти, сократив отставание. «Пярну» пытался сравнять счет, но сделать этого не удалось. Соли на раны добавила и вторая желтая карточка Маттиаса Виллота – после нее полузащитнику пришлось покинуть поле и команда осталась в меньшинстве.

«Нарва Транс» одержал девятую победу в этом сезоне и с 16 очками занимает пятое место. «Пярну» набрал на восемь баллов меньше и идет седьмым.

Центральным матчем тура стала дуэль между «Пайде» и «Левадией». Гости открыли счет после гола Энока Кофи Отоо. «Пайде» ответил во втором тайме: на 57-й минуте Роби Саарма первым успел к мячу, оказавшемуся в штрафной, и сравнял счет.

На 80-й минуте «Пайде» вышел вперед после того, как Брент Леписту и Эдгар Тур не смогли разобраться, кто из них должен выбить высокий мяч, чем воспользовался Мухаммед Сусо – он забрал мяч и отправил его в ворота.

Это было первое поражение «Левадии» в нынешнем сезоне. Тем не менее команда продолжает лидировать, опережая «Пайде» на одно очко.