Объемы перевалки грузов в портах Эстонии ощутимо снизились

По данным Департамента статистики, объемы перевалки грузов в портах Эстонии в январе-марте 2025 года снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Rus.ERR.
В первом квартале суммарный грузооборот портов страны составил чуть более 5,2 млн тонн. В том же периоде прошлого года показатель превышал 5,7 млн тонн.
Лидером по грузообороту остается Таллиннский порт, который в первом квартале обработал 3,3 млн тонн грузов.
У него общий объём перевалки грузов остался примерно на прежнем уровне, а объем наливных грузов вырос на 66%.
В прошлом году порты Эстонии перевалили в общей сложности почти 22 млн тонн грузов - на 5% меньше, чем в 2023 году.