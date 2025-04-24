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Объемы перевалки грузов в портах Эстонии ощутимо снизились

Редактор: rus.postimees.ee
Муугаский порт.
Муугаский порт. Фото: Mihkel Maripuu

По данным Департамента статистики, объемы перевалки грузов в портах Эстонии в январе-марте 2025 года снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Rus.ERR.

В первом квартале суммарный грузооборот портов страны составил чуть более 5,2 млн тонн. В том же периоде прошлого года показатель превышал 5,7 млн тонн.

Лидером по грузообороту остается Таллиннский порт, который в первом квартале обработал 3,3 млн тонн грузов. 

У него общий объём перевалки грузов остался примерно на прежнем уровне, а объем наливных грузов вырос на 66%.

В прошлом году порты Эстонии перевалили в общей сложности почти 22 млн тонн грузов - на 5% меньше, чем в 2023 году.

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