Объемы перевалки грузов в портах Эстонии ощутимо снизились

В первом квартале суммарный грузооборот портов страны составил чуть более 5,2 млн тонн. В том же периоде прошлого года показатель превышал 5,7 млн тонн.

Лидером по грузообороту остается Таллиннский порт, который в первом квартале обработал 3,3 млн тонн грузов.

У него общий объём перевалки грузов остался примерно на прежнем уровне, а объем наливных грузов вырос на 66%.