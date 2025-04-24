Завоевавший медаль на чемпионате Европы Март Сейм получит внушительные призовые

Сейм выиграл серебряную медаль в супертяжелом весе на проходившем в Кишиневе (Молдова) чемпионате Европы. В рывке ему удалось поднять 180 кг, в толчке - 235 кг; итоговый результат 415 кг принес эстонскому силачу серебро.

Президент Олимпийского комитета Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила сегодня семью Сейм в офисе ЭOK. «Март много лет остается одним из наших сильнейших спортсменов, его преданность и настойчивость служат примером для всей спортивной общественности Эстонии. Таких результатов не добиваются за одну ночь – завоевание медали спустя восемь лет показывает, насколько большая работа проделана и сколько усилий было приложено», – сказала Кальюлайд.