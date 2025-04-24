Завоевавший медаль на чемпионате Европы Март Сейм получит внушительные призовые

Эстонский олимпийский комитет наградит тяжелоатлета Марта Сейма, недавно завоевавшего серебро на чемпионате Европы, премией в 10 000 евро. Его тренер Алар Сейм получит премию в размере 5000 евро.
Сейм выиграл серебряную медаль в супертяжелом весе на проходившем в Кишиневе (Молдова) чемпионате Европы. В рывке ему удалось поднять 180 кг, в толчке - 235 кг; итоговый результат 415 кг принес эстонскому силачу серебро.
Президент Олимпийского комитета Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила сегодня семью Сейм в офисе ЭOK. «Март много лет остается одним из наших сильнейших спортсменов, его преданность и настойчивость служат примером для всей спортивной общественности Эстонии. Таких результатов не добиваются за одну ночь – завоевание медали спустя восемь лет показывает, насколько большая работа проделана и сколько усилий было приложено», – сказала Кальюлайд.
В соответствии с порядком, утвержденным исполнительным комитетом ЭОК, спортсмен, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы, получает премию в размере 10 000 евро. Тренер призера получает премию, равную половине суммы, выплаченной спортсмену.