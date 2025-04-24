Еще в мае 2024 года Минюст России (тот самый, который каждую пятницу включает все новых и новых россиян в список «иностранных агентов») попросил у Владимира Путина исключить «Талибан» из списка террористических организаций. В конце 2024 года Владимир Путин подписал соответствующий закон - ранее в России было попросту невозможно отменить статус «террористов» для тех, кому он уже присвоен.

За те двадцать с небольшим лет россияне около сотни раз были наказаны за то, что неправильно упоминали «Таллибан» в своих публикациях. В том числе, уголовным преступлением и штрафом в 600 тысяч рублей закончилось дело журналиста Надежды Кеворковой, которая без соответствующего примечания упоминала «Талибан» в двух постах в своем телеграм-канале.

Хотелось бы ошибаться, но вполне можно предположить, что теперь у российского правительства открыта дорога к договору о стратегическом партнерстве с Афганистаном и отправке афганских солдат на украинский фронт - по аналогии с Северной Кореей.

Россияне - под подозрением

В 2024 году страны Европейского союза выдали не менее 7525 предписаний гражданам России покинуть территорию ЕС. В реальности их видимо даже немного больше, поскольку Португалия к моменту публикации отчета «Евростата» не предоставила данные за последний квартал 2024 года. В 2021 году таких предписаний в странах ЕС было 5250, в 2022 году - 5645, в 2023 году - 7375. То есть, их число медленно, но неуклонно растет.