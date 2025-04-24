Журналистов посадили за репортажи о Навальном, «Талибан» – не террористы, россиян выдворяют из Европы. Обзор событий в РФ

Журналистов Константина Габова, Сергея Карелина, Артема Кригера и Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за «участие в деятельности нежелательной организации» - они снимали репортажи об Алексее Навальном. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Верховный суд приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» - теперь исламские фундаменталисты, захватившие власть в Афганистане, будут исключены из российского списка террористических и экстремистских организаций. Страны Евросоюза выдали россиянам более 7,5 тысяч предписаний о выдворении в 2024 году - это даже чуть больше, чем годом ранее.
Журналисты - «экстремисты»
Нагатинский районный суд Москвы приговорил журналистов Константина Габова, Сергея Карелина, Артема Кригера и Антонину Фаворскую к 5,5 годам колонии каждого по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией» - такой статус в России имеет Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным. Кроме того, уже давно ликвидированная организация признана «иностранным агентом», а также внесена в перечень экстремистских и террористических. Формально за любое сотрудничество с такими организациями российский Уголовный кодекс предусматривает очень даже реальные сроки.
По версии следствия, журналисты участвовали в создании материалов для Youtube-каналов Алексея Навального и прочих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Прокурор просил для каждого из них по пять лет и 11 месяцев лишения свободы, то есть, в итоговом приговоре суд даже проявил некоторый гуманизм. Суд проходил в закрытом режиме по просьбе следствия и спецслужб.
Антонина Фаворская (настоящая фамилия - Кравцова) приговорена судом к колонии за «сбор и изготовление материалов» для Youtube-каналов, связанных с ФБК и Алексеем Навальным. Когда ее выводили из зала суда по мере пресечения, она успела сказать, что ее судят за статью о том, «как ФСИН пытала Алексея Навального». Кроме того, в своем письме из СИЗО она упоминала, что ей также вменяют «помощь в организации похорон» политика.
Артем Кригер, как и Фаворская, был журналистом проекта Sota Vision, Константин Габов - продюсером новостной службы агентства Reuters, Сергей Карелин сотрудничал с Assoctiated Press. Они участвовали в записи уличных интервью для Youtube-каналов, связанных с ФБК и Навальным.
Защита при этом полагает, что журналисты осуждены фактически за профессиональную деятельность. Но здесь действует вполне понятный принцип - если российское государство берется что-то уничтожить или окончательно и бесповоротно запретить, оно делает это скрупулезно и до последнего даже потенциально виновного человека. Жаль, что в деле созидания тот же принцип совершенно не работает.
«Талибан» - не экстремисты
Верховный суд России по просьбе Генеральной прокуратуры приостановил запрет деятельности «Талибана» в стране. Это означает, что теперь эти исламские фундаменталисты, захватившие власть в Афганистане, фактически исключены из реестра террористических организаций России, а сотрудничество с «Талибаном» больше не уголовное преступление.
Впрочем, последнее обстоятельство в последние годы исполнялось лишь формально. В частности, «Талибан» уже давно и активно участвует в российских экономических форумах, и даже обещает наладить поставки в Россию продукцию Coca-Cola, и загадочных «лечебных трав». Теперь расширяющееся сотрудничество с исламистами закреплено формально и декриминализировано.
Движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане в 2021 году, было признано в России террористической организацией еще в 2003 году, после того, как в соответствующий список его включил Совет Безопасности ООН. Россия в последние годы много раз намекала, что хорошо бы это решение отменить, но, не дождавшись международных институций, все для себя решила сама.
Еще в мае 2024 года Минюст России (тот самый, который каждую пятницу включает все новых и новых россиян в список «иностранных агентов») попросил у Владимира Путина исключить «Талибан» из списка террористических организаций. В конце 2024 года Владимир Путин подписал соответствующий закон - ранее в России было попросту невозможно отменить статус «террористов» для тех, кому он уже присвоен.
За те двадцать с небольшим лет россияне около сотни раз были наказаны за то, что неправильно упоминали «Таллибан» в своих публикациях. В том числе, уголовным преступлением и штрафом в 600 тысяч рублей закончилось дело журналиста Надежды Кеворковой, которая без соответствующего примечания упоминала «Талибан» в двух постах в своем телеграм-канале.
Хотелось бы ошибаться, но вполне можно предположить, что теперь у российского правительства открыта дорога к договору о стратегическом партнерстве с Афганистаном и отправке афганских солдат на украинский фронт - по аналогии с Северной Кореей.
Россияне - под подозрением
В 2024 году страны Европейского союза выдали не менее 7525 предписаний гражданам России покинуть территорию ЕС. В реальности их видимо даже немного больше, поскольку Португалия к моменту публикации отчета «Евростата» не предоставила данные за последний квартал 2024 года. В 2021 году таких предписаний в странах ЕС было 5250, в 2022 году - 5645, в 2023 году - 7375. То есть, их число медленно, но неуклонно растет.
В тройке лидеров по количеству предписаний для россиян - Германия (2480 предписаний), Франция - 1155 предписаний, а также Литва - 620 предписаний. Авторы аналитического отчета «Евростата» утверждают, что речь не идет о каком-то особенно пристальном внимании к россиянам именно в этих странах, просто в эти страны граждане РФ чаще всего обращаются за политическим убежищем.
В целом за 2024 год страны Евросоюза выдали около 350 тысяч подобных предписаний. Больше всего - гражданам Алжира (10% всех предписаний), Марокко и Сирии (по 7% предписаний). То есть, на общем фоне поток россиян, которым предписано было покинуть ЕС, не особенно и заметен.
Однако тенденция налицо. Кроме ЕС, и другие страны, в которых в последние несколько лет обосновались российские эмигранты и политические активисты, ужесточают требования к гражданам РФ. В частности, власти Грузии, по данным фонда Free Russia, стали чаще задерживать российских политических активистов с просроченными документами, а также в целом ужесточать законодательство по отношению к ним. По мере общей усталости от военной повестки, естественно, падает и желание поддерживать любую из конфликтующих сторон.