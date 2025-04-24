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Правительство хочет основать государственное акционерное общество для производства взрывчатки

Редактор: rus.postimees.ee
Силы обороны.
Силы обороны. Фото: Ain Liiva

Министерство финансов Эстонии получит полномочия на учреждение акционерного общества для производства взрывчатого вещества RDX, следует из повестки заседания кабинета министров на 24 апреля, пишет Rus.ERR.

Согласно повестке заседания, Министерство финансов получит полномочия на учреждение акционерного общества, единственным акционером которого будет Эстонская республика.

Продукция завода по производству взрывчатого вещества поможет обеспечить качественным сырьем производителей боеприпасов, которые будут работать в создаваемом оборонном промпарке, а также увеличить экспорт, говорится в повестке заседания правительства. 

Предприятие будет создано со стопроцентным государственным участием, однако планируется привлечь инвестора или инвесторов и в будущем сократить государственное участие до 50%.

Планируется, что завод начнет работу в первой половине 2028 года и выйдет на полную мощность во второй половине 2028 года.

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