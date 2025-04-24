Наибольший гендерный разрыв в зарплатах наблюдается в этих сферах деятельности

По данным Департамента статистики, почасовая брутто-зарплата у женщин в 2024 году была на 13,2% ниже, чем у мужчин. По сравнению с предыдущим годом, гендерный разрыв в зарплатах увеличился на 0,1 процентных пункта, сообщает Департамент статистики.
Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что разрыв в зарплатах составил более 20% в пяти сферах деятельности: в финансовой и страховой деятельности (25,5%), в сфере информации и связи (24,4%), в оптовой и розничной торговле, ремонте транспортных средств и мотоциклов (23,5%), в здравоохранении и социальных услугах (20,7%), а также в обрабатывающей промышленности (20,2%). Наибольшее изменение по сравнению с 2023 годом наблюдалось в предоставлении прочих видов услуг: если в 2023 году гендерный разрыв составлял -18,4%, то в 2024 году он достиг 14,8%.
Отрицательным разрыв в зарплатах был только в одной сфере - в транспорте и складском хозяйстве (7,1%). «Это означает, что женщины зарабатывали в этой сфере деятельности в среднем больше, чем мужчины», - уточнила Саагпакк.
Она добавила, что небольшой разрыв в зарплатах был также в следующих сферах деятельности: водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением расходов (3,6%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (5,9%), операции с недвижимым имуществом (6%), а также государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (6,5%).
Средняя почасовая брутто-зарплата у женщин была 10,67 евро, у мужчин - 12,29 евро.
«Наибольшая средняя почасовая брутто-зарплата была в сфере информации и связи, в которой мужчины зарабатывали 21,6 евро и женщины - 16,3 евро в час. В сфере финансовой и страховой деятельности мужчины зарабатывали 20,7 евро, женщины - 15,4 евро в час», - сказала аналитик.
Самой низкой почасовая брутто-зарплата как у мужчин, так и у женщин была в сфере услуг по проживанию и питанию - 8,4 и 7,1 евро соответственно.
Аналитик отметила, что с 2011 года разрыв в зарплатах в Эстонии сократился на 9,7 процентных пункта. «Почасовая брутто-зарплата повысилась за последние 13 лет как у мужчин, так и у женщин более чем на 6 евро - соответственно на 6,6 и 6,3 евро», - сказала аналитик.
Министерство экономики и коммуникаций: мы должны уменьшить влияние гендерных стереотипов
«Гендерный разрыв в зарплатах служит одним из индикаторов общего гендерного равенства в обществе», - отметила советник Министерства экономики и коммуникаций Эва Лийна Клийман. Она добавила, что разница в средней заработной плате у мужчин и женщин имеет очень негативные последствия, поскольку зарплата влияет на наше благополучие не только в настоящий момент, но и в будущем. Например, существующее сегодня неравенство оказывает прямое воздействие на различные пособия и пенсии.
«Для сокращения гендерного разрыва в зарплатах необходимо уменьшить влияние гендерных стереотипов на возможности женщин и мужчин и увеличить прозрачность оплаты труда. Важно также то, как в нашем обществе ценится и оплачивается труд в социальных сферах, таких как образование, уход и здравоохранение. При этом оплата труда в этой отрасли во многом зависит от политических решений», - признала Эва Лийна Клийман.
Предприятия могут сами анализировать разрыв в зарплатах
Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Департаментом статистики создали для предпринимателей цифровой инструмент Palgapeegel (зеркало зарплат), с помощью которого работодатели в среде самообслуживания Инспекции труда могут легко проанализировать разрывы в зарплатах своего предприятия. В этом инструменте используются данные регистра, поэтому самому работодателю ничего вводить не придется.
Гендерное различие в зарплатах рассчитывается вычитанием из средней почасовой брутто-зарплаты мужчин средней почасовой брутто-зарплаты женщин. Полученное значение делится на среднюю почасовую брутто-зарплату мужчин и выражается в процентах. Гендерный разрыв в зарплатах рассчитан без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат.
Данные о разрыве в зарплатах 2024 года получены из опросника «Почасовая брутто-зарплата работников мужского и женского пола в октябре».