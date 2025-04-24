Наибольший гендерный разрыв в зарплатах наблюдается в этих сферах деятельности

Аналитик отметила, что с 2011 года разрыв в зарплатах в Эстонии сократился на 9,7 процентных пункта. «Почасовая брутто-зарплата повысилась за последние 13 лет как у мужчин, так и у женщин более чем на 6 евро - соответственно на 6,6 и 6,3 евро», - сказала аналитик.

Фото: Департамент статистики

Министерство экономики и коммуникаций: мы должны уменьшить влияние гендерных стереотипов

«Гендерный разрыв в зарплатах служит одним из индикаторов общего гендерного равенства в обществе», - отметила советник Министерства экономики и коммуникаций Эва Лийна Клийман. Она добавила, что разница в средней заработной плате у мужчин и женщин имеет очень негативные последствия, поскольку зарплата влияет на наше благополучие не только в настоящий момент, но и в будущем. Например, существующее сегодня неравенство оказывает прямое воздействие на различные пособия и пенсии.

«Для сокращения гендерного разрыва в зарплатах необходимо уменьшить влияние гендерных стереотипов на возможности женщин и мужчин и увеличить прозрачность оплаты труда. Важно также то, как в нашем обществе ценится и оплачивается труд в социальных сферах, таких как образование, уход и здравоохранение. При этом оплата труда в этой отрасли во многом зависит от политических решений», - признала Эва Лийна Клийман.

Предприятия могут сами анализировать разрыв в зарплатах

Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Департаментом статистики создали для предпринимателей цифровой инструмент Palgapeegel (зеркало зарплат), с помощью которого работодатели в среде самообслуживания Инспекции труда могут легко проанализировать разрывы в зарплатах своего предприятия. В этом инструменте используются данные регистра, поэтому самому работодателю ничего вводить не придется.

Гендерное различие в зарплатах рассчитывается вычитанием из средней почасовой брутто-зарплаты мужчин средней почасовой брутто-зарплаты женщин. Полученное значение делится на среднюю почасовую брутто-зарплату мужчин и выражается в процентах. Гендерный разрыв в зарплатах рассчитан без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат.