«Хотя начало года всегда бывает тише, мартовские показатели оказались отрезвляющими. Люди явно реже ходили по магазинам и тратили в них заметно меньше денег, чем, скажем, год назад», - отметил руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.

Поскольку Ülemiste является одним из крупнейших торговых центров в Балтийском регионе, показатели его оборота служат экспертам альтернативным индикатором состояния экономики.

Результаты первых трех месяцев года показывают, что по сравнению с прошлым годом жители Эстонии тратили меньше почти во всех товарных и сервисных категориях, но больше всего экономили на обустройстве дома, одежде, обуви, спортивных товарах и украшениях.

«Хотя сейчас много говорят о восстановлении экономики, с точки зрения возможностей обычного человека этот подъем идет медленнее, чем специалисты прогнозировали и надеялись, – сказал Пярнитс. – Паниковать, впрочем, точно не стоит. Скорее, это сигнал о том, что экономическая неопределенность, увы, сохраняется».

Тем не менее, снижение оборота нельзя объяснить только затянувшимся кризисом, высоким уровнем Euribor, ценами на электроэнергию или страхами перед неопределенным будущим. В этом сезоне торговцам особенно навредили погодные условия.