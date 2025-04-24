Торговцы верят в восстановление экономики и обновляют магазины с большим усердием, чем когда-либо прежде, но фактическая покупательная способность людей пока не поспевает за этим оптимизмом. Об этом свидетельствуют результаты первого квартала торгового центра Ülemiste.
«Хотя начало года всегда бывает тише, мартовские показатели оказались отрезвляющими. Люди явно реже ходили по магазинам и тратили в них заметно меньше денег, чем, скажем, год назад», - отметил руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.
Поскольку Ülemiste является одним из крупнейших торговых центров в Балтийском регионе, показатели его оборота служат экспертам альтернативным индикатором состояния экономики.
Результаты первых трех месяцев года показывают, что по сравнению с прошлым годом жители Эстонии тратили меньше почти во всех товарных и сервисных категориях, но больше всего экономили на обустройстве дома, одежде, обуви, спортивных товарах и украшениях.
«Хотя сейчас много говорят о восстановлении экономики, с точки зрения возможностей обычного человека этот подъем идет медленнее, чем специалисты прогнозировали и надеялись, – сказал Пярнитс. – Паниковать, впрочем, точно не стоит. Скорее, это сигнал о том, что экономическая неопределенность, увы, сохраняется».
Тем не менее, снижение оборота нельзя объяснить только затянувшимся кризисом, высоким уровнем Euribor, ценами на электроэнергию или страхами перед неопределенным будущим. В этом сезоне торговцам особенно навредили погодные условия.
«Например, в Ülemiste модные товары, обувь и спортивные товары составляют почти 40% всех магазинов. Их продажи во многом зависят от погодных условий, которые невозможно точно предсказать за 2-6 месяцев, когда торговцы заказывают товары. Если зимы нет – зимнюю одежду не покупают. Если весна задерживается – не покупают весенние пальто. Вероятно, многие заметили, что в начале этого года периоды распродаж были необычно длинными. Это и есть следствие исключительно теплой зимы – распродажи нужны, чтобы все-таки найти покупателя на заранее заказанный товар. Но в итоге это сказалось на всех показателях», - пояснил Пярнитс.
Экономическая неопределенность и несостоявшаяся зима повлияли на обороты всех торговых центров, но в случае Ülemiste в первом квартале был и третий фактор.
«В нашем центре сейчас проходит масштабное обновление – на площади почти в 3000 квадратных метрах. В первом квартале четыре наших крупнейших магазина были закрыты, не говоря уже о меньших – они полностью перестраивали помещения. Время для повышения привлекательности выбрано идеально – чтобы быть полностью готовыми к приходу лучших времен», - отметил Пярнитс.
«Ситуация далека от идеала, но есть основания смотреть в будущее с умеренным оптимизмом. Следующий квартал или полугодие, скорее всего, уже принесут лучшие результаты. Наша задача – быть к этому готовыми», - заявил он.