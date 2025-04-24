Путин отказался выдать Сирии Башара Асада

Эта просьба к российским властям была передана в январе, сообщил в интервью газете The New York Times (NYT) в среду, 23 апреля, временный сирийский президент, лидер джихадистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аш-Шараа.

Несмотря на отказ, новая администрация Сирии не намерена разрывать отношения с Россией и сирийские власти, похоже, открыты для переговоров с Кремлем, пишет NYT.

«Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН. Оружие Сирии - полностью российское. И есть много соглашений о поставках продовольствия и энергии, на которые Сирия опирается уже много лет», - заявил аш-Шараа, подчеркнув, что его правительство принимает во внимание эти сирийские интересы.

В ходе разрушительной гражданской войны в Сирии Москва отправляла в эту страну самолеты, корабли, войска и военных советников, чтобы поддержать режим Асада, напоминает NYT.