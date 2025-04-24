Давление на правительство с требованиями повышения зарплат растет

Переговоры о зарплатах и коллективном договоре с учителями начались 8 апреля. «Наша цель - к 2027 году довести расчетную зарплату учителей как минимум до 120 процентов от средней зарплаты по Эстонии. Если сейчас оклад учителя составляет 1820 евро, то в следующем году он должен быть более 2200 евро, - сказал председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри. - Для этого, скажем так, потребуется солидное повышение зарплаты».