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Давление на правительство с требованиями повышения зарплат растет

Перевод: Сергей Светлов
Министерство образования и работники сферы образования начали переговоры о повышении зарплат в начале апреля. На фото председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри и министр образования Кристина Каллас.
Министерство образования и работники сферы образования начали переговоры о повышении зарплат в начале апреля. На фото председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри и министр образования Кристина Каллас. Фото: Margus Ansu

Хотя власти говорят о необходимости сокращений, они все же не отказались полностью от индексации зарплат, и теперь ведут переговоры с учителями. Вслед за педагогами на внимание рассчитывают также работники культуры, спасатели и полицейские.

Переговоры о зарплатах и коллективном договоре с учителями начались 8 апреля. «Наша цель - к 2027 году довести расчетную зарплату учителей как минимум до 120 процентов от средней зарплаты по Эстонии. Если сейчас оклад учителя составляет 1820 евро, то в следующем году он должен быть более 2200 евро, - сказал председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри. - Для этого, скажем так, потребуется солидное повышение зарплаты».

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подсчитала, что на такое повышение потребуется в общей сложности 140 миллионов евро из государственного бюджета (70 миллионов в 2026 году и еще 70 в 2027 году).

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