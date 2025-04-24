Давление на правительство с требованиями повышения зарплат растет

Хотя власти говорят о необходимости сокращений, они все же не отказались полностью от индексации зарплат, и теперь ведут переговоры с учителями. Вслед за педагогами на внимание рассчитывают также работники культуры, спасатели и полицейские.
Переговоры о зарплатах и коллективном договоре с учителями начались 8 апреля. «Наша цель - к 2027 году довести расчетную зарплату учителей как минимум до 120 процентов от средней зарплаты по Эстонии. Если сейчас оклад учителя составляет 1820 евро, то в следующем году он должен быть более 2200 евро, - сказал председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри. - Для этого, скажем так, потребуется солидное повышение зарплаты».
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- министр образования и науки Кристина Каллас
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