Как под гипнозом Жительница Эстонии потеряла квартиру и все деньги, мошенники держали ее на крючке три недели

Он попросил ее ввести пароли от Smart-ID для передачи письма, что и было сделано. Затем по WhatsApp с ней связался человек, представившийся работником Swedbank. Он сообщил, что с банковским счетом жительницы Тарту возникли проблемы. Для их решения так называемый сотрудник банка порекомендовал ей заказать новую банковскую карту, иначе мошенники смогут снять деньги с ее счета, рассказывает Лыунаская префектура.

Жертва заказала новую банковскую карту и передала ее молодому человеку, который пришел за ней в заранее оговоренное место. После этого мошенник, выдававший себя за сотрудника банка, снова связался с ней и заявил, что наличные, хранящиеся у нее дома, тоже могут оказаться под угрозой, поэтому их необходимо забрать для обеспечения безопасности. Мошенник спросил домашний адрес потерпевшей и порекомендовал ей отдать наличные человеку, который за ними придет. Несчастная так и сделала.