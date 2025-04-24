Новый вице-канцлер Минобороны Сийм Суклес: я никогда не ходил на работу

Когда Сийм Суклес, многолетний генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), объявил в сентябре прошлого года, за месяц до того, как новым президентом ЭОК стала экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, что покидает свою должность в главной спортивной организации страны, он не имел ни малейшего представления о том, чем займется дальше.
С начала осени он полностью исчез из публичного пространства, в котором находился десятилетиями: сначала как исполнительный директор ЭОК, затем в качестве вице-канцлера, а потом и канцлера Министерства культуры на протяжении десяти лет.