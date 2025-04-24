Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Новый вице-канцлер Минобороны Сийм Суклес: я никогда не ходил на работу

Перевод: Вера Копти
Если тебе за пятьдесят и ты уже кое-чего добился в жизни, то, по словам Сийма Суклеса, стремления стать начальником уже может и не быть.
Если тебе за пятьдесят и ты уже кое-чего добился в жизни, то, по словам Сийма Суклеса, стремления стать начальником уже может и не быть. Фото: Tairo Lutter

Когда Сийм Суклес, многолетний генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), объявил в сентябре прошлого года, за месяц до того, как новым президентом ЭОК стала экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, что покидает свою должность в главной спортивной организации страны, он не имел ни малейшего представления о том, чем займется дальше.

С начала осени он полностью исчез из публичного пространства, в котором находился десятилетиями: сначала как исполнительный директор ЭОК, затем в качестве вице-канцлера, а потом и канцлера Министерства культуры на протяжении десяти лет.

На прошлой неделе Суклес вновь появился на виду. Он стал вице-канцлером Министерства обороны по вопросам оборонной промышленности и инноваций.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх