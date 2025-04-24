Средняя стоимость частного дома в Эстонии установила исторический рекорд

По данным статистики Земельного департамента Эстонии, проанализированной агентством недвижимости Uus Maa, в первом квартале этого года в Эстонии было совершено на 18% больше сделок с частными домами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма сделок увеличилась на целых 32%.
По словам члена правления Uus Maa Игоря Хабала, средняя цена сделки с жилым домом за год выросла на 11,8% до 210 000 евро, что является самым высоким показателем со времен восстановления независимости.
«В то время как цены на квартиры остаются на одном уровне уже два года, что в условиях высокой инфляции фактически означает снижение реальных цен, цены на частные дома сохранились или даже выросли: в прошлом году их стоимость увеличилась в среднем на 13,6%. За последние пять лет средняя цена индивидуального дома выросла почти на 40%», - сказал Хабал.
«Частные дома сейчас покупают более состоятельные и требовательные люди, которые приобретают более дорогую недвижимость, - состояние, качество и цена выставленных на продажу домов выше, чем раньше. Большинство сделок с недвижимостью совершается в Таллинне и Харьюмаа, где более дешевые земельные участки и дома уже раскуплены, что также подталкивает среднюю цену вверх», - прокомментировал Хабал.
По словам Хабала, количество сделок купли-продажи домов на треть меньше, чем было на пике коронавирусного бума. «По объемам сделок рынок сопоставим с 2016-2017 годами, что является совершенно нормальным уровнем, и нет опасений по поводу пузыря. При этом цены стали выше - ведь за прошедшее время мы пережили и кризис поставок, и повышение уровня инфляции, так что, цены на строительство выросли», - сказал он.
Несмотря на стремительный рост цен, рынок по-прежнему на стороне покупателя: «Предложений достаточно, и покупатели не торопятся с принятием решения. Хотя есть исключения - следует признать, что, если продавец хочет быстрой продажи, должна быть возможность для переговоров относительно цены. Ключевым моментом является оценка объекта недвижимости - в то время как среднее время продажи реалистично оцененной квартиры составляет три-четыре месяца, для дома этот срок составляет от восьми до 12 месяцев».
В отличие от периода пандемии коронавируса, эмоциональные решения больше не принимаются, выбор стал очень осознанным. «Люди, которые ценят большую независимость, или у которых есть опыт и твердое намерение жить именно в доме, покупают дом. Они ищут дом в 30–60 минутах езды от города или другого центра притяжения, в относительно густонаселенном месте, чтобы не нужно было повсюду возить детей туда и обратно на машине», - отметил Хабал.
«Как и в случае с домами, цены на земельные участки под строительство индивидуальных домов в последние годы не снизились, однако в прилегающих к Таллинну самоуправлениях становится все меньше пустующих участков под застройку», - добавил Хабал.
В первом квартале 2025 года по всей Эстонии было совершено 472 сделки с домами, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость дома составила 210 000 евро, что на 11,8% больше, чем в прошлом году. Оборот от сделок купли-продажи домов в первом квартале увеличился на 31,9% в годовом исчислении и составил 99,3 млн евро.