Средняя стоимость частного дома в Эстонии установила исторический рекорд

По словам члена правления Uus Maa Игоря Хабала, средняя цена сделки с жилым домом за год выросла на 11,8% до 210 000 евро, что является самым высоким показателем со времен восстановления независимости.

«В то время как цены на квартиры остаются на одном уровне уже два года, что в условиях высокой инфляции фактически означает снижение реальных цен, цены на частные дома сохранились или даже выросли: в прошлом году их стоимость увеличилась в среднем на 13,6%. За последние пять лет средняя цена индивидуального дома выросла почти на 40%», - сказал Хабал.

«Частные дома сейчас покупают более состоятельные и требовательные люди, которые приобретают более дорогую недвижимость, - состояние, качество и цена выставленных на продажу домов выше, чем раньше. Большинство сделок с недвижимостью совершается в Таллинне и Харьюмаа, где более дешевые земельные участки и дома уже раскуплены, что также подталкивает среднюю цену вверх», - прокомментировал Хабал.

По словам Хабала, количество сделок купли-продажи домов на треть меньше, чем было на пике коронавирусного бума. «По объемам сделок рынок сопоставим с 2016-2017 годами, что является совершенно нормальным уровнем, и нет опасений по поводу пузыря. При этом цены стали выше - ведь за прошедшее время мы пережили и кризис поставок, и повышение уровня инфляции, так что, цены на строительство выросли», - сказал он.