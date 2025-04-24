Кристиан Кулламяэ и «Бильбао» стали победителями Еврокубка

Победитель турнира определялся по сумме двух финальных матчей, а «Бильбао» выходил на встречу в среду с небольшим преимуществом: первую игру против PAOK баски выиграли с разницей в семь очков (72:65).

Ответная встреча, состоявшаяся в Греции, долгое время складывалась для «Бильбао» вполне благоприятно: после первой четверти, завершившейся со счетом 24:24, на большой перерыв команда ушла уже впереди – 49:39.

Во второй половине игры ситуация изменилась, и к концу третьей четверти «Бильбао» уже уступал два очка – 61:63.

Проблемы продолжались и дальше: за 2 минуты 20 секунд до финальной сирены PAOK вел с разницей в девять очков – 79:70. Однако в концовке «Бильбао» удалось сократить отставание, и поражения со счетом 82:84 оказалось достаточно, чтобы поднять кубок над головой.

Мелвин Пантсар и Харальд Фрей внесли вклад в победу испанского клуба, набрав по 17 очков, а Мухаммад-Али Абдур-Рахман поддержал партнеров десятью баллами. Самым результативным у PAOK стал Фрэнк Бартли с 17 очками.

Кулламяэ вчера вечером не попал в заявку «Бильбао», однако в ходе европейской кампании он помогал команде на разных этапах. До травмы, полученной в декабре, защитник сборной Эстонии был твердым игроком стартового состава.

Во время травмы, на восстановление после которой ушло шесть недель, клуб пригласил на его позицию еще одного баскетболиста, а также во время отсутствия Кулламяэ заявили о себе и другие игроки, поэтому к концу сезона его игровое время значительно сократилось.