Продажи новых автомобилей: в Латвии и Литве сильный рост, в Эстонии – серьезный спад

Непредсказуемое развитие событий в мировой экономике сказывается и на европейском рынке новых легковых автомобилей, который третий месяц подряд переживает легкий спад - об этом сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).
В марте в странах ЕС было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей, что на 0,2 процента меньше, чем в марте прошлого года. За первые три месяца этого года автодилеры ЕС поставили клиентам более 2,7 миллиона новых легковых автомобилей, что на 1,9 процента меньше, чем в первом квартале прошлого года.
Гибридные автомобили по-прежнему составляют наибольшую долю в общем объеме продаж - 35,5 %, в то время как доля электромобилей в 15,5 %, конечно, ниже, чем ожидалось.
Четыре крупнейших автомобильных рынка Европейского союза демонстрируют совершенно разные результаты продаж - в то время как продажи новых автомобилей в Испании и Италии выросли в марте на 23,2 % и 6,3 % соответственно, продажи в Германии снизились на 3,9 %, а во Франции - на 14,5 %.
В двух из трех стран Балтии продажи новых легковых автомобилей выросли особенно сильно - на 37,1 % в Латвии и на 55,7 % в Литве. В Эстонии продажи упали на 43,1 %.