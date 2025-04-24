Продажи новых автомобилей: в Латвии и Литве сильный рост, в Эстонии – серьезный спад

В марте в странах ЕС было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей, что на 0,2 процента меньше, чем в марте прошлого года. За первые три месяца этого года автодилеры ЕС поставили клиентам более 2,7 миллиона новых легковых автомобилей, что на 1,9 процента меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Гибридные автомобили по-прежнему составляют наибольшую долю в общем объеме продаж - 35,5 %, в то время как доля электромобилей в 15,5 %, конечно, ниже, чем ожидалось.

Четыре крупнейших автомобильных рынка Европейского союза демонстрируют совершенно разные результаты продаж - в то время как продажи новых автомобилей в Испании и Италии выросли в марте на 23,2 % и 6,3 % соответственно, продажи в Германии снизились на 3,9 %, а во Франции - на 14,5 %.