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Поджоги авиагрузов в Европе организовал российский разведчик, находящийся под санкциями

Перевод: Сергей Светлов
Грузовой самолет DHL в аэропорту Лейпциг-Халле в Германии.
Грузовой самолет DHL в аэропорту Лейпциг-Халле в Германии. Фото: Heiko Rebsch / DPA / Picture Alliance / Scanpix

Пожар в грузовом терминале DHL в аэропорту Лейпцига в Германии в июле прошлого года, а также последовавшие аналогичные возгорания в аэропортах Варшавы (Польша) и Бирмингема (Великобритания) были организованы полковником российской военной разведки (ГРУ) Денисом Смольяниновым, как следует из расследования немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и общественных вещательных компаний WDR и NDR.

По данным изданий, именно Смольянинов стоял за планом подбросить в самолеты DHL воспламеняющиеся посылки. Он уже находился под санкциями ЕС за свою причастность к гибридным атакам. Известно, что этот агент умеет вмешиваться в работу самолетов и перехватывать авиационные переговоры.

Для организации атак использовались так называемые «одноразовые агенты» - люди, готовые рисковать ради быстрой прибыли, которых ГРУ завербовало с целью проникновения в логистические центры DHL в Германии, Великобритании и Польше. Один из таких агентов, Александр С., был идентифицирован следователями - он отправил посылки с воспламеняющимися веществами из отделения DHL в Вильнюсе. Сейчас он находится под арестом в Литве.

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