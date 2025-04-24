Поджоги авиагрузов в Европе организовал российский разведчик, находящийся под санкциями

По данным изданий, именно Смольянинов стоял за планом подбросить в самолеты DHL воспламеняющиеся посылки. Он уже находился под санкциями ЕС за свою причастность к гибридным атакам. Известно, что этот агент умеет вмешиваться в работу самолетов и перехватывать авиационные переговоры.

Для организации атак использовались так называемые «одноразовые агенты» - люди, готовые рисковать ради быстрой прибыли, которых ГРУ завербовало с целью проникновения в логистические центры DHL в Германии, Великобритании и Польше. Один из таких агентов, Александр С., был идентифицирован следователями - он отправил посылки с воспламеняющимися веществами из отделения DHL в Вильнюсе. Сейчас он находится под арестом в Литве.