Поджоги авиагрузов в Европе организовал российский разведчик, находящийся под санкциями

Пожар в грузовом терминале DHL в аэропорту Лейпцига в Германии в июле прошлого года, а также последовавшие аналогичные возгорания в аэропортах Варшавы (Польша) и Бирмингема (Великобритания) были организованы полковником российской военной разведки (ГРУ) Денисом Смольяниновым, как следует из расследования немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и общественных вещательных компаний WDR и NDR.
По данным изданий, именно Смольянинов стоял за планом подбросить в самолеты DHL воспламеняющиеся посылки. Он уже находился под санкциями ЕС за свою причастность к гибридным атакам. Известно, что этот агент умеет вмешиваться в работу самолетов и перехватывать авиационные переговоры.