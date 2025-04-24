Возраст – не помеха: пять советов, как сохранить самостоятельность у себя дома

И Яана Торп, и Брита Миквере выделили пять ключевых элементов, которые следует учитывать при создании безопасной и удобной домашней среды для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.

Установка поручней

Разместите их вдоль лестниц, в коридорах, ванных комнатах, особенно рядом с унитазом, внутри и снаружи душевых и ванн. Они дадут дополнительную опору, помогут сохранить равновесие и будут способствовать безопасному перемещению.

Устранение рисков споткнуться

«Часто травмы дома происходят из-за того, что мы спотыкаемся о предметы, которые находятся на нашем пути. Важно следить за тем, чтобы между мебелью было достаточно расстояния, чтобы она была безопасной и устойчивой, а также за тем, чтобы перемещению не мешали различные мелкие предметы - клубки пряжи, провода, различный декор, игрушки домашних питомцев», - поясняет эрготерапевт.

Улучшение освещения

Добавьте более яркие и многочисленные источники света, например, настольные и напольные лампы у кровати, дивана или кресла. Установите ночники в коридорах и на лестницах, а также убедитесь в том, что выключатели света расположены на удобной высоте или оснащены сенсорами.