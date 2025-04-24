Возраст – не помеха: пять советов, как сохранить самостоятельность у себя дома

Почти половина пожилых людей испытывает трудности с уходом за собой или ведением домашнего хозяйства, свидетельствуют данные Eurostat. Каждый пятый житель Эстонии сегодня - старше 65 лет, и потребность в решениях с учетом возрастных особенностей растет. Эксперты делятся рекомендациями, которые помогут обеспечить полноценную и независимую повседневную жизнь в любом жилье.
По мнению физиотерапевтов, важную роль играет продуманная планировка и адаптированная с учетом возраста домашняя среда. Это позволяет человеку самостоятельно справляться с бытовыми делами, снижает риск травм и укрепляет уверенность в себе.
Как отмечает физиотерапевт Яана Торп, к сожалению, многие люди с ограниченными физическими возможностями сталкиваются дома с различными рисками: «Основные проблемы в домах людей в возрасте - нехватка пространства для передвижения, например, слишком узкие лестницы и дверные проемы, труднодоступные участки и слишком высокие шкафы. Часто также отсутствуют дополнительные опоры, которые могли бы облегчить передвижение».
Торп подчеркивает, что домашняя среда должна быть удобной для каждого, то есть позволять каждому человеку, вне зависимости от возраста, справляться с повседневными делами самостоятельно и избегать травм: «В условиях стареющего общества все большую популярность приобретает персонализированный подход к обустройству дома, благодаря которому сокращается число травм, полученных дома. Уверена, что при планировании новых зданий эти аспекты будут учитывать все чаще».
Как помогать людям в возрасте быть более самостоятельными дома?
«Удобное пространство положительно влияет на благополучие и продолжительность активной жизни людей в возрасте, поддерживая их мобильность, независимость и участие в общественной жизни. Но инклюзивный дизайн необходим не только пожилым людям, но и тем, кто временно или постоянно ограничен в движении - после травм, операций или в период восстановления. Поэтому домашняя обстановка должна меняться соответствующим образом и адаптироваться так, чтобы повысить безопасность и комфорт», - отмечает руководитель отдела интерьеров IKEA Брита Миквере.
И Яана Торп, и Брита Миквере выделили пять ключевых элементов, которые следует учитывать при создании безопасной и удобной домашней среды для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.
Установка поручней
Разместите их вдоль лестниц, в коридорах, ванных комнатах, особенно рядом с унитазом, внутри и снаружи душевых и ванн. Они дадут дополнительную опору, помогут сохранить равновесие и будут способствовать безопасному перемещению.
Устранение рисков споткнуться
«Часто травмы дома происходят из-за того, что мы спотыкаемся о предметы, которые находятся на нашем пути. Важно следить за тем, чтобы между мебелью было достаточно расстояния, чтобы она была безопасной и устойчивой, а также за тем, чтобы перемещению не мешали различные мелкие предметы - клубки пряжи, провода, различный декор, игрушки домашних питомцев», - поясняет эрготерапевт.
Улучшение освещения
Добавьте более яркие и многочисленные источники света, например, настольные и напольные лампы у кровати, дивана или кресла. Установите ночники в коридорах и на лестницах, а также убедитесь в том, что выключатели света расположены на удобной высоте или оснащены сенсорами.
Используйте долговечные светодиодные лампы, чтобы снизить необходимость их частой замены. Как отмечает эрготерапевт, особенно важно хорошее освещение в ванной, где часто нет источника естественного света или он может быть приглушен паром. Правильное освещение поможет найти и не перепутать средства гигиены, вовремя заметить упавшее на пол полотенце, одежду или тапочки, не наступить на них и не споткнуться.
Оборудование ванной комнаты
Помимо установки опорных поручней, для повышения безопасности и комфорта специалист по интерьеру IKEA дополнительно предлагает следующие решения: «Положите на пол противоскользящие коврики, а возле ванны или душа установите полку, чтобы туалетные принадлежности всегда были под рукой. Также для безопасности и комфорта можно использовать специальный стул для душа или сиденье на ванну».
IKEA недавно выпустила серию BÄSINGEN, разработанную на основе принципов инклюзивного дизайна. В серии есть стулья для душа, табурет-лестница с поручнем и другие товары. Все они отличаются продуманной функциональностью: имеют мягкие закругленные края, прочные нескользящие ножки, отверстия для стока воды, а также минималистичный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер.
Такие небольшие, но значимые улучшения делают повседневную жизнь комфортнее без необходимости в капитальном ремонте, который может быть дорогостоящим или невозможным в съемном жилье.
Повышайте доступность и удобство
Выбирайте мебель с закругленными углами, чтобы снизить риск получения травм, и расставляйте ее так, чтобы перемещаться можно было без препятствий. Отдавайте предпочтение жестким диванам и матрасам - на них проще садиться и вставать.
Для дополнительной поддержки можно использовать подушки. В целях эргономичности стулья лучше выбирать с регулируемой высотой, спинкой и подлокотниками. Следите за тем, чтобы повседневные предметы находились в зоне легкой досягаемости - на столе, прикроватной тумбочке, но желательно не ниже 60 - 80 см. Слишком низкий наклон или сидение на корточках могут увеличить риск падения.
Если же, наоборот, предметы расположены выше, используйте табуретку-лестницу с поручнем. Еще один простой, но полезный совет - разместить на кухне или в другой видимой зоне информационную доску с календарем и бумажными заметками, чтобы было проще справляться с ежедневными задачами.
Источники: Eurostat 2022, Eurostat 2025