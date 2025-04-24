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Возраст – не помеха: пять советов, как сохранить самостоятельность у себя дома

Фото статьи
Фото: Ikea

Почти половина пожилых людей испытывает трудности с уходом за собой или ведением домашнего хозяйства, свидетельствуют данные Eurostat. Каждый пятый житель Эстонии сегодня - старше 65 лет, и потребность в решениях с учетом возрастных особенностей растет. Эксперты делятся рекомендациями, которые помогут обеспечить полноценную и независимую повседневную жизнь в любом жилье. 

​По мнению физиотерапевтов, важную роль играет продуманная планировка и адаптированная с учетом возраста домашняя среда. Это позволяет человеку самостоятельно справляться с бытовыми делами, снижает риск травм и укрепляет уверенность в себе.

Как отмечает физиотерапевт Яана Торп, к сожалению, многие люди с ограниченными физическими возможностями сталкиваются дома с различными рисками: «Основные проблемы в домах людей в возрасте - нехватка пространства для передвижения, например, слишком узкие лестницы и дверные проемы, труднодоступные участки и слишком высокие шкафы. Часто также отсутствуют дополнительные опоры, которые могли бы облегчить передвижение».

Фото статьи
Фото: Ikea

Торп подчеркивает, что домашняя среда должна быть удобной для каждого, то есть позволять каждому человеку, вне зависимости от возраста, справляться с повседневными делами самостоятельно и избегать травм: «В условиях стареющего общества все большую популярность приобретает персонализированный подход к обустройству дома, благодаря которому сокращается число травм, полученных дома. Уверена, что при планировании новых зданий эти аспекты будут учитывать все чаще».

Как помогать людям в возрасте быть более самостоятельными дома?

«Удобное пространство положительно влияет на благополучие и продолжительность активной жизни людей в возрасте, поддерживая их мобильность, независимость и участие в общественной жизни. Но инклюзивный дизайн необходим не только пожилым людям, но и тем, кто временно или постоянно ограничен в движении - после травм, операций или в период восстановления. Поэтому домашняя обстановка должна меняться соответствующим образом и адаптироваться так, чтобы повысить безопасность и комфорт», - отмечает руководитель отдела интерьеров IKEA Брита Миквере.

И Яана Торп, и Брита Миквере выделили пять ключевых элементов, которые следует учитывать при создании безопасной и удобной домашней среды для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.

Установка поручней 

Разместите их вдоль лестниц, в коридорах, ванных комнатах, особенно рядом с унитазом, внутри и снаружи душевых и ванн. Они дадут дополнительную опору, помогут сохранить равновесие и будут способствовать безопасному перемещению.

Устранение рисков споткнуться 

«Часто травмы дома происходят из-за того, что мы спотыкаемся о предметы, которые находятся на нашем пути. Важно следить за тем, чтобы между мебелью было достаточно расстояния, чтобы она была безопасной и устойчивой, а также за тем, чтобы перемещению не мешали различные мелкие предметы - клубки пряжи, провода, различный декор, игрушки домашних питомцев», - поясняет эрготерапевт.

 Улучшение освещения 

Добавьте более яркие и многочисленные источники света, например, настольные и напольные лампы у кровати, дивана или кресла. Установите ночники в коридорах и на лестницах, а также убедитесь в том, что выключатели света расположены на удобной высоте или оснащены сенсорами.

Используйте долговечные светодиодные лампы, чтобы снизить необходимость их частой замены. Как отмечает эрготерапевт, особенно важно хорошее освещение в ванной, где часто нет источника естественного света или он может быть приглушен паром. Правильное освещение поможет найти и не перепутать средства гигиены, вовремя заметить упавшее на пол полотенце, одежду или тапочки, не наступить на них и не споткнуться.

Оборудование ванной комнаты

Помимо установки опорных поручней, для повышения безопасности и комфорта специалист по интерьеру IKEA дополнительно предлагает следующие решения: «Положите на пол противоскользящие коврики, а возле ванны или душа установите полку, чтобы туалетные принадлежности всегда были под рукой. Также для безопасности и комфорта можно использовать специальный стул для душа или сиденье на ванну».

IKEA недавно выпустила серию BÄSINGEN, разработанную на основе принципов инклюзивного дизайна. В серии есть стулья для душа, табурет-лестница с поручнем и другие товары. Все они отличаются продуманной функциональностью: имеют мягкие закругленные края, прочные нескользящие ножки, отверстия для стока воды, а также минималистичный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер.

Такие небольшие, но значимые улучшения делают повседневную жизнь комфортнее без необходимости в капитальном ремонте, который может быть дорогостоящим или невозможным в съемном жилье.

Повышайте доступность и удобство 

Выбирайте мебель с закругленными углами, чтобы снизить риск получения травм, и расставляйте ее так, чтобы перемещаться можно было без препятствий. Отдавайте предпочтение жестким диванам и матрасам - на них проще садиться и вставать.

Фото статьи
Фото: Ikea

Для дополнительной поддержки можно использовать подушки. В целях эргономичности стулья лучше выбирать с регулируемой высотой, спинкой и подлокотниками. Следите за тем, чтобы повседневные предметы находились в зоне легкой досягаемости - на столе, прикроватной тумбочке, но желательно не ниже 60 - 80 см. Слишком низкий наклон или сидение на корточках могут увеличить риск падения.

Если же, наоборот, предметы расположены выше, используйте табуретку-лестницу с поручнем. Еще один простой, но полезный совет - разместить на кухне или в другой видимой зоне информационную доску с календарем и бумажными заметками, чтобы было проще справляться с ежедневными задачами.

Источники: Eurostat 2022, Eurostat 2025

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