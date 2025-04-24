Наш читатель Николай, который уже несколько лет живет в Мустамяэ, стал свидетелем не самой приятной картины. Гуляя 23 апреля вечером в лесопарке Сютисте, то есть спустя трое суток после празднования Пасхи, он насчитал больше десяти несанкционированных костров в парке, полусожженные деревья и разрытую для катания вареных яиц горку, усыпанную яичной скорлупой.