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«Тут ночевала рота солдат советской армии?» Таллиннский лесопарк Сютисте завален мусором после Пасхи (1)

В редакцию Rus.Postimees обратился житель района Мустамяэ, который через трое суток после празднования Пасхи прогулялся по лесопарку Сютисте. Увиденное там вызвало у него грусть и растерянность.

Наш читатель Николай, который уже несколько лет живет в Мустамяэ, стал свидетелем не самой приятной картины. Гуляя 23 апреля вечером в лесопарке Сютисте, то есть спустя трое суток после празднования Пасхи, он насчитал больше десяти несанкционированных костров в парке, полусожженные деревья и разрытую для катания вареных яиц горку, усыпанную яичной скорлупой.

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