Правительство одобрило выход Эстонии из конвенции о запрете на противопехотные мины

Причина запланированного вывода - полномасштабная агрессивная война России в Украине и вызванное ею ухудшение ситуации в сфере безопасности.

«Россия, являющаяся для нас наибольшей угрозой, не является участником Оттавской конвенции и заминировала в Украине территорию площадью более 100 тысяч квадратных километров», - сказал министр иностранных дел Маргус Цахнка.

По его словам, в нынешней ситуации в сфере безопасности Силам обороны необходима дополнительная гибкость и свобода выбора систем вооружений и решений, учитывающих характер угрозы против государства и поведение потенциального противника.

Параллельно с Эстонией процедуры выхода из Оттавской конвенции были начаты в Латвии, Литве, Польше и Финляндии.

«Выход из Оттавской конвенции не повлияет на нашу приверженность международному праву, в том числе нормам гуманитарного права», - подчеркнул Цахкна.