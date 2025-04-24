Правительство одобрило выход Эстонии из конвенции о запрете на противопехотные мины

В четверг правительство на своем заседании одобрило законопроект о выходе Эстонии из Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
Причина запланированного вывода - полномасштабная агрессивная война России в Украине и вызванное ею ухудшение ситуации в сфере безопасности.
«Россия, являющаяся для нас наибольшей угрозой, не является участником Оттавской конвенции и заминировала в Украине территорию площадью более 100 тысяч квадратных километров», - сказал министр иностранных дел Маргус Цахнка.
По его словам, в нынешней ситуации в сфере безопасности Силам обороны необходима дополнительная гибкость и свобода выбора систем вооружений и решений, учитывающих характер угрозы против государства и поведение потенциального противника.
Параллельно с Эстонией процедуры выхода из Оттавской конвенции были начаты в Латвии, Литве, Польше и Финляндии.
«Выход из Оттавской конвенции не повлияет на нашу приверженность международному праву, в том числе нормам гуманитарного права», - подчеркнул Цахкна.
Правительство направит законопроект на рассмотрение в Рийгикогу. Парламент рассмотрит проект закона в двух чтениях; для его принятия требуется большинство голосов.